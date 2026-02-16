Digital suverenitet er debatten vi ikke tør ta

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@digi.no.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) varsler om konsentrasjonsrisiko og ber norske virksomheter planlegge for exit fra skyplattformer. Samtidig er de samme plattformleverandørene blitt så tett vevd inn i samfunnets kritiske funksjoner at en åpen, prinsipiell debatt ofte forsvinner i hvisking i gangene. Det er i seg selv et faresignal.

NSM leverte nylig ett av sine tydeligste budskap om digital konsentrasjonsrisiko. De peker på at Norge er svært avhengig av noen få utenlandske aktører, særlig Microsoft, Google og Amazon.

Det er blitt et sikkerhetspolitisk problem og en trussel mot norsk selvstendighet. NSM ber næringslivet gjøre seg mindre avhengige av én leverandør, leverandører fra samme land og vurdere å spre kritiske tjenester for å sikre kontinuitet. Men vi ser alle en annen vei.

Suverenitet er ikke isolasjon

Debatten blir ikke tatt fordi avhengigheten er strukturell og innvevd i alle nivåer av samfunnsstrukturene. Avhengigheten er nesten total i privat næringsliv.

Det forsterkes gjennom amerikanske selskapers strategiske partnerskap med interesseorganisasjoner og konsulenthus, gjennom det offentlige Norges mål om 80 prosent bruk av kunstig intelligens (KI) og Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings (DFØ) markedsplass for skytjenester til offentlig sektor.

Microsoft er til og med invitert inn til Forsvarets sjefskurs denne høsten, hvor sentrale tema er statssikkerhet og samfunnssikkerhet.

Det finnes alternativer

Noen vil si at det ikke finnes reelle alternativer. Det er feil, og Europa er full av eksempler. Et ferskt eksempel er innføring av franske Visio for digitale møter for 2,5 millioner franske statsansatte. Visio er en del av La Suite, en sikker digital arbeidsplass basert på åpen kildekode.

NSM påpeker at det ikke er den enkelte anskaffelsen, men summen av avhengigheter som blir en nasjonal utfordring.

Suverenitet betyr ikke å skru av internett eller forby amerikanske skyer. Det betyr å innføre mekanismer som gjør at vi bestemmer over våre data, våre tjenester og vårt samfunnsoppdrag – også når verden ikke er å kjenne igjen.

Om det gjør debatten enklere, tror jeg ikke.

Kan ikke vente

«Valgene dere tar i dag, avgjør morgendagens risiko». Ordene er NSMs egne. Budskapet jeg tar med meg, er at vi ikke kan vente på perfekte alternativer før vi gjør noe.

I dag møtes du med skepsis eller stillhet om du utfordrer dominansen til de store plattformene. Det er akkurat slik konsentrasjonsrisiko ser ut fra innsiden.

Dette er ikke en kamp mot noen, men en kamp for tillitssamfunnet, for Norges innovasjonsevne og for styringsretten i kriser. Digital suverenitet er ikke et ord for utredninger, men handling.

NSM har sagt sitt. Nå må vi andre tørre å ta debatten, høyt, åpent og målrettet.