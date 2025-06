Digital tvilling eller digital pynt?

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@digi.no.

Digital tvilling har blitt et moteord i teknologiverdenen. Det høres smart og fremtidsrettet ut. Men spør fem fagfolk hva det faktisk betyr, og du får seks svar og en roterende modell. Altfor ofte reduseres tvillingen til det som vises på skjermen. Men en digital tvilling handler ikke om det som vises, men det som forstås og forbedres.

Michael Grieves, som er direktør ved American Institute of Aeronautics and Astronautics, introduserte begrepet. I 2022 sa han «En digital tvilling eksisterer ikke bare når det finnes et fysisk objekt. Den skal representere noe som skal bygges». En modell av et flyvende teppe, uansett hvor avansert, blir aldri en digital tvilling, fordi det aldri skal bygges.

To typer, samme verdi

– En digital tvilling er ikke en ferdig løsning, men et verktøy for å stille bedre spørsmål og ta riktige valg, påpeker Haidar Hosamo ved Oslo Met.

Abdelrahman et al. fra det nasjonale universitetet i Singapore analyserte over 15.000 artikler og delte digitale tvillinger i to grupper: sanntids tvillinger brukt til overvåking og vedlikehold (HPRT), og tvillinger som støtter langsiktige beslutninger som materialvalg og komfort (LTDS). Begge er digitale tvillinger, så lenge de er forankret i virkeligheten og påvirker faktiske valg.

Han Li og Tianzhen Hong fra Berkeley nasjonallaboratorium beskrev en plattform som kombinerer simulering og sensordata. Selv om den ikke er i full drift, kvalifiserer den som digital tvilling fordi den støtter beslutninger og er koblet til reelle systemer.

Mer enn en simulering

Kritikere sier ofte: «Dette er bare en simulering» eller «bare et dashbord». Men det er ikke formen som avgjør, det er funksjonen. En modell som er kalibrert med sanntidsdata og brukes til å forutsi feil eller redusere utslipp, er ikke lenger bare en simulering. Den er en tvilling med en jobb å gjøre.

Og den trenger ikke styre ventiler eller lys for å være gyldig. Mange digitale tvillinger i bygg starter med enveiskommunikasjon. Det viktigste er at de gir innsikt og støtter bedre beslutninger også før bygget finnes. Når tvillingen hjelper deg med å velge riktige materialer for lavere energibruk, skjer det før betongen støpes – ikke i sanntid, men i forkant.

Komponentene som utgjør en digital tvilling – ifølge fagmiljøet, teorien og kaffesamtalene vi ikke helt ble enige i.

Speil eller sinn?

Mange tror at en digital tvilling er ferdig når sensorer er koblet til og modellen vises på skjerm. Men uten logikk, simulering eller læring er det kun et digitalt speil. Et speil kan vise deg hvordan bygget har det, men det hjelper deg ikke å gjøre noe med det.

En digital tvilling krever innsikt, trening og ingeniørfaglig skjønn. Den er ikke en ferdig løsning, men et verktøy for å stille bedre spørsmål og ta riktige valg.

Et forhold, ikke et objekt

En digital tvilling er ikke en ting. Det er en relasjon mellom det fysiske og det digitale, mellom kunnskap og handling. Den hjelper deg å velge bedre materialer, redusere feil og forbedre ytelse. Den spør: «Kan dette bli bedre?» – og noen ganger svarer den.

Så spør ikke om systemet ser ut som en digital tvilling. Spør om det tenker som en. Hvis det påvirker virkelige valg – ja, da er det en digital tvilling. Og hvis det er et flyvende teppe? Vel, da hører det hjemme i eventyr, ikke i byggenæringen.