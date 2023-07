Digitalisering av offentlig sektor gjør innbyggernes hverdag enklere

For å legge til rette for en enklere hverdag og mer tilpassede tjenester for innbyggere og bedrifter, er det viktig at offentlig sektor får mulighet til å velge og utvikle nye digitale løsninger. Dette er en viktig prioritering for Høyre. Derfor var digitalisering og innovasjon av offentlig sektor områder som ble prioritert under Solberg-regjeringen.

Dessverre har dagens regjering valgt å ikke videreføre denne satsningen. Bevilgningene til digitalisering har blitt kuttet i hvert budsjett de har lagt fram. Kommunalministeren skryter av bredbåndsutbygging, som Høyre også er for, men det nytter ikke å ensidig satse på høyhastighetsbredbånd. Vi må derfor også satse på flere nye og universelle, digitale tjenester og løsninger. Det er først da vi kan få en enklere hverdag og mer tilrettelagte tjenester for både innbyggere og bedrifter.

Én gang skal være nok

Høyre mener at det offentlige skal bruke «kun-én-gang-prinsippet». Det betyr at innbyggere og bedrifter ikke trenger å sende inn samme informasjon til det offentlige mer enn én gang. Det krever mer sammenhengende tjenester, deling av data og systemer som kan snakke sammen.

Om vi skal lykkes med dette, trengs det en strategisk satsning. Flere prosjekter som understøtter målet om sammenhengende tjenester, må få støtte. Dette handler ikke bare om å spare penger og kutte byråkrati fra et økonomisk ståsted, men også om å gjøre hverdagen og møte med det offentlige for innbyggere enklere.

I 2016 etablerte Solberg-regjeringen «Medfinansieringsordningen». Ordningen var i første omgang rettet mot små og mellomstore digitaliseringsprosjekter som skulle ha samfunnsøkonomisk lønnsomhet, men fra 2020 ble den utvidet til å inkludere også større prosjekter. Ordningen skulle bidra til økt gjennomføring av samfunnsøkonomisk lønnsomme digitaliseringstiltak, økt digitaliseringstempo, gevinstrealisering og effektiv ressursbruk – og de lyktes!

Uforståelig kutt

Noe av de konkrete tiltakene medfinansieringsordningen har bidratt til, er selvbetjeningsløsninger hos Nav og forbedringer i tolketjenesten når det kommer til blant annet kvalitetssikring. Dette er to tiltak som først og fremst gir brukerne av tjenestene bedre opplevelser.

Til tross for at medfinansieringsordningen fungerer, og vi vet at prosjekter som får støtte ofte koster mindre å finansiere enn det samfunnet får ut av det, kutter regjeringen i ordningen. Det er forunderlig at regjeringen ikke velger å prioritere ordninger som har gode resultater og som vil bidra til en mer moderne offentlig sektor. Regjeringen kuttet ordningen med 4,8 millioner i revidert nasjonalbudsjett, et kutt Høyre reverserte i vårt alternativ.

Det nytter ikke å ensidig satse på høyhastighets bredbånd, slik regjeringen gjør, vi må også satse på universelle, digitale løsninger og tjenester. Til det trenger vi flere digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor – ikke færre.