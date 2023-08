Den ferske arbeidsmarkedsundersøkelse fra Manpower Group slår fast at det er rekordhøy etterspørsel etter arbeidskraft i norsk næringsliv. Samfunnsøkonomisk Analyse har også rapportert om at IT-sektoren alene vil trenge 40.000 nye ansatte innen 2030.

Som Virke påpekte i sitt innlegg i Dagens Næringsliv, kan kunstig intelligens være en redningsplanke. Vi tillater oss å kaste ut enda en livbøye til norske bedrifter som strever med ansettelsesprosessene.

Se på mulighetene for å innhente global kompetanse digitalt.

Fjernarbeid, også kjent som «remote work», gjør det mulig for selskaper å dra nytte av et globalt talentbasseng. Når lokale talenter er vanskelige å få tak på, er digital sysselsetting av utenlandsk ekspertise en reell mulighet.

En utvidelse av rekrutteringsomfanget kan gi norske bedrifter tilgang til et bredere mangfold av ferdigheter og ekspertise. Nye digitale kommunikasjonsløsninger bryter ned geografiske barrierer, slik at team kan jobbe sømløst uavhengig plassering. En cybersikkerhetsekspert fra California kan uten vansker samarbeide med en utvikler som sitter i Oslo.

Globalt har flere selskaper omfavnet disse trendene. Tall fra LinkedIn viser at over 50 prosent av alle jobbsøknadene i USA var rettet mot stillinger for «remote work». I mange tilfeller handler dette ofte om ansatte med tech- og IT-kompetanse, men vi i Deel ser fra våre tall at også yrker innen salg, grafisk design og e-læring hyres inn gjennom fjernarbeid.

Det handler heller ikke bare om å finne den beste kompetansen, men også å holde på verdifulle ansatte. Den fremvoksende generasjonen (Gen-Z) av nye arbeidstakere har eksempelvis et helt annet perspektiv på hva en arbeidsplass skal være, enn hva tidligere generasjoner har hatt. Begreper og fenomener som «workcation» og «quiet quitting» forteller oss i større grad at denne generasjonen vil jobbe fra hvor de vil, når de selv vil.

Fjernarbeid kommer ikke uten utfordringer. Nødvendige verktøy som sikrer god kommunikasjon og rapportering må på plass for å oppnå resultater, men disse utfordringene er mulige å overkomme.

Og fordelene bør oppveie den evige kampen om kompetanse i egen bakgård.