Disse fem områdene blir avgjørende for vekst i 2026

Utviklingen går raskere enn noen gang, og den digitale infrastrukturen har blitt en avgjørende del av både næringslivet og samfunnsfunksjoner. Frem mot 2026 ser jeg fem områder som i praksis vil påvirke hvordan organisasjoner tar beslutninger, prioriterer investeringer og legger til rette for videre vekst.

1. Cybersikkerhet blir et tydelig lederansvar

Sikkerhet blir ikke lenger håndtert ved siden av virksomheten, men er en sentral del av hvert strategiske teknologivalg. Regelverk som NIS2 driver utviklingen, men enda viktigere er behovet for en helhetlig tilnærming. Identitetsstyrt tilgang, bedre nettverkssynlighet og kontinuerlig overvåking – ofte i kombinasjon med SOC-tjenester og moderne beskyttelseslag – styrker organisasjoners evne til både å forebygge og håndtere hendelser når trusselbildet endrer seg.

2. KI stiller nye krav til det digitale fundamentet

Kunstig intelligens (KI) er nå i bruk i stadig flere forretningskritiske prosesser. Det stiller høyere krav til stabilitet, tilgjengelighet og lav latenstid i nettet. Mange organisasjoner velger derfor å dimensjonere infrastrukturen sin for morgendagens arbeidsmåter snarere enn dagens behov. For oss innebærer dette økt vekt på løsninger der nettverk, sky og sikkerhet fungerer sømløst sammen og kan skaleres i takt med høyere innovasjonstempo.

3. Lokale forutsetninger møter nordiske behov

Stadig flere selskaper opererer på tvers av Norden, samtidig som de må forholde seg til nasjonale regelverk og ulike nivåer av digital modenhet. Dette skaper en balansegang mellom lokal tilpasning og regional samordning. Her ser vi et økende behov for harmoniserte løsninger som forenkler styringen, øker transparensen og gjør det enklere for virksomheter å vokse på tvers av landegrensene.

4. Nasjonal digitale infrastruktur får større betydning

Når trafikkvolumene øker og truslene blir mer sofistikerte, blir kravene til tilgjengelighet og robusthet større. Det å beskytte seg mot overbelastningsangrep og ha sikrede knutepunkter og sterkere tilkoblinger til regionale datamiljøer, blir stadig viktigere. Samtidig må vi allerede nå forberede oss på en fremtid der kvanteteknologi stiller nye krav til sikker kommunikasjon. Derfor fortsetter investeringene i infrastruktur som varer over tid.

5. Voksende etterspørsel etter helhetlige, forvaltede IT-tjenester

Mange organisasjoner ønsker å frigjøre intern kapasitet og redusere kompleksiteten i IT-miljøene sine. Dette driver etterspørselen etter administrerte tjenester for nettverk og sikkerhet, der ansvar, drift og hendelseshåndtering ivaretas end-to-end. Færre leverandører, tydeligere ansvarsfordeling og løsninger som er enkle å skalere blir stadig viktigere, noe som gjør helhetlige tjenester for LAN, WiFi, SD-WAN og sikkerhet mer attraktive.

2026: Et år for nødvendige veivalg

2026 handler om å skape stabilitet i en tid med raske endringer. Vår rolle er å sikre at det digitale fundamentet er sterkt, beskyttet og kan utvikles over tid. De organisasjonene som investerer klokt i dag, vil stå sterkere rustet for neste skifte. Dette er et arbeid vi ønsker å fortsette å utvikle sammen med kundene våre.