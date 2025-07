En nekrolog for utviklere

«Det er med stor sorg vi må meddele at utviklere har utspilt sin rolle. Fra deres spede start på 60-tallet, har de hatt en sentral rolle i å forme all teknologi rundt oss. Vi takker for deres innsats, og vil minnes deres skaperkraft hver gang vi taster inn en promt.»

Før språkmodellenes inntog var de fleste overbevist om at det var de manuelle jobbene KI ville erstatte først. Videoer av hoppende roboter fra Boston Dynamics laminerte vår forståelse av at de praktiske og rutinepregede yrkene stod i fare, mens de kognitivt krevende jobbene forble trygge. De kreative yrkene var nærmest betraktet som hellig ettersom KI aldri ville kunne konkurrere med kreativiteten til det menneskelig sinn.

Spol frem noen få år, og vi ser nå at pyramiden er snudd på hodet: Jo enklere det er å gjøre din jobb til binære tall, jo større sannsynlighet er det for at KI tar den.

Bittersøt ironi

Den bittersøte ironien er at det er teknologene som først tar innover seg ny teknologi. Dermed risikerer de en kannibalisering av eget yrke: utviklerne benytter seg av KI som igjen skaper et behov for færre utviklere. Eller?

Ifølge GitHub er utviklere som bruker KI-verktøyet Copilot opptil 55 prosent mer effektive til å løse spesifikke kodeoppgaver målt i tid brukt per oppgave. En mer effektiv utvikler vil ferdigstille flere prosjekter – såfremt det er nok prosjekt å gjøre. For selv om output øker, er det ikke sikkert at input øker i samme takt. Hvis dette gapet øker, vil det bli behov for færre antall utviklere.

Innen KI-sfæren blir det ofte referert til Jevons paradoks. 1800-tallsøkonomen Jevons observerte at dampmaskinen – som var svært energieffektiv – ikke minket kullforbruket slik man først hadde antatt. Tvert imot: Dampmaskinen anvendelighet førte til en rask utbredelse som førte til økt etterspørsel av kull.

«Building the last piece of software»

Paradokset fikk en fornyet aktualitet i takt med at Nvidia-brikker har kommet i sentrum av den nåværende KI-revolusjonen. Da den supereffektive språkmodellen DeepSeek ble lansert i vår med langt lavere krav til datakraft og nødvendige brikker, ble det spekulert i om dette var Jevons paradoks i nye klær: En mer effektiv KI vil kunne benyttes på flere bruksområder, og øke etterspørselen etter Nvidia-brikker. Analogien kan også overføres til utviklere i møte med KI: KI kan gi enda flere muligheter til å utvikle, og på denne måten skape mer arbeid.

Likevel er det betimelig å stille spørsmålet om rollen som utvikler endrer seg. Gitt endringene som følger av KI, vil rollen som utvikler i stor grad endre seg fra å være en hands-on kodeutvikler til en mer rendyrket translatør. En translatør som forstår hva forretningssiden ønsker, tolker det til hva man kan gjøre på teknologisiden, og så gjøre det med bistand fra KI. Dette vil kreve større forretningsforståelse fra utviklerne, noe som kan være en rettferdig trade-off ettersom KI vil ta større del av det tekniske ansvaret.

«Building the last piece of software» er det treffende målet til det svenske KI-selskapet Lovable. Med mål om å demokratisere KI slik at alle skal få muligheten til å lage software, har de gjort det mulig for ikke-teknologer å utvikle software uten å skrive én eneste linje kode. Lykkes de, betyr det i praksis at utvikleren blir overflødig. Da er det ikke lenger et behov for mellomleddet som kan skrive Python eller Java fordi translatørjobben med å oversette fra idé til løsning skjer direkte i en dialog med KI, uten én eneste linje kode skrevet.

Nekrologen er kanskje noe prematur. For utvikleren er ikke nødvendigvis død, men mutert. I likhet med hvordan journalisten måtte finne sin plass i en verden av podkaster og Tiktok-nyheter, må også utvikleren finne sin nye form. I fremtiden vil kanskje den beste utvikleren ikke være den som skriver mest effektiv kode, men den som kan orkestrere et samspill mellom KI’er, mennesker og systemer. Rollen går fra skaper til kurator.

Så kanskje er det ikke en nekrolog, men mer et farvel til en bestemt epoke. En ny tid er her og utvikleren lever videre, men med et nytt språk: prompten.