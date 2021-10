Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Debattinnlegg kan sendes til tips@digi.no

I Hurdalplattformen heter det: «Digitalisering og plattformteknologier kan svekke den norske modellen»

Videre heter det: «Det norske samfunnet er et av verdens mest digitaliserte, og befolkningen har høy digital kompetanse. Dette må utnyttes til å skape nye arbeidsplasser og bedre offentlige tjenester i hele landet»

Dette er gode nyheter. For forbrukerinteresser og borgerinteresser er ikke alltid det samme. En av de viktigste utfordringene er å maksimere de mange gevinstene av det digitale skiftet, samtidig som ulempene minimeres. Og en av de store ulempene er det store eierskiftet det digitale skiftet har ført til.

Pandemivekst

Facebook, Apple, Amazon og Alphabet har nå en samlet børsverdi tilsvarende den årlige verdiskapningen i verdens tredje største økonomi, Japan. Pandemien ga teknologiselskapene ytterligere vekst og teknologiselskaper utgjør nå 14 % av de 500 selskapene på listen over verdens mest verdifulle merkevarer (Brand Finance).

Og Apple, Amazon og Google er verdens mest verdifulle merkevarer. Microsoft er nr. 5 og Facebook nr. 7. Bortsett fra at Apple rykket fra 3 til 1 og gjenerobrer tittelen til verdens mest verdifulle merkevare er det stabilt fra året før.

De amerikanske teknologimerkevarene er lite påvirket av anklager om misbruk av markedsmakt. Og nylig hadde vi nok en runde med nyheter som dokumenterer at de globale teknologigigantene ikke er i synk med resten av samfunnet når det gjelder verdier og normer.

Profittjag

Den tidligere Facebook-ansatte Frances Haugen anklager sin tidligere arbeidsgiver for å prioritere profitt fremfor trygghet. Ifølge Haugen har Facebook valgt helt bevisst å implementere algoritmer som gir mer profitt. Haugan mener at produktene til Facebook skader barn, fører til splid og svekker demokratiet vårt. Og nylig vitnet hun om forholdene i Kongressen.

Haugen er langt fra den første som er alvorlig bekymret for teknologiselskapenes bruk av makt. Det er bare litt over et år siden de fire store, Facebook, Google, Amazon og Apple, møte i Kongressen i USA for å forsvare seg mot maktmisbruk.

Facebook ble beskyldt for å kjøpe opp konkurrenter, som WhatsApp og Instagram, for å hindre konkurranse og for å spre falske nyheter og polarisere debatten. Apple ble anklaget for at de gjennom Appstore bestemmer hvilke apper som får plass på iphonen og at de gjennom egen betalingsløsning får 30 prosents av alle salg. Google, som eies av Alphabet, ble anklaget for favorisering av egne og partneres søkeresultat, kontrollen over global annonseteknologi og at Google tvinger mange produsentene til å bruke Google som standard.

Svekket konkurranse

Amazon ble beskyldt for å bruke brukerdata til å lage egne tilbud og tvinge andre forhandlerne til å bruke Amazons systemer som er dyrere. På den måten taper stadig flere forhandlere i konkurransen med Amazons egne produkter.

Dette kommer på toppen av alvorlige beskyldninger om dårlige arbeidsforhold, lav lønn og et svært strengt kontrollregime. Arbeidsforhold som ikke er lov i Norge.

En opinionsundersøkelse gjort av Ipsos viser at vi ønsker å handle hos Amazon, men vi frykter for at norske bedrifter skal bli skvist ut av markedet av den amerikanske teknologigiganten.

For nordmenn mener eierskap er viktig. Og selskap med bredt, langsiktig og nasjonalt eierskap står sterkt i Norge. I Norge er det Tine, NRK, Coop, Gjensidige og Felleskjøpet som topper Ipsos årlige omdømmeundersøkelse. Og på Brand Finance globale kåring er det to norske selskaper på listen: Equinor på 200. plass og Telenor på 274. plass. Disse har alle eierskap nordmenn forbinder med motstandsdyktighet i dårlige tider, varige og trygge arbeidsplasser og kunnskap og kompetanse i Norge.

Endelig har vi en regjeringsplattform som setter nasjonalt eierskap og kompetanse på agendaen. Resultatet kan bli en digitalisert nordisk modell.