En teknologisk helt har tatt sin siste utskrift

Av og til, og kanskje oftere enn det, erstattes gamle teknologier med nye uten at det tas særlig notis av det. Denne gangen er det LPR (Line Printer Remote) som stille har avgått ved døden og blitt erstattet av moderne utskriftsløsninger som Internet Printing Protocol og Web Services on Devices.

Men noen må påta seg ansvaret med å gi noen «siste» ord til LPR, som tross alt har rukket å bli over 40 år gammel, en ganske anselig alder i teknologiracet.

Så kjære gamle sysadmins, nostalgiske IT-folk og alle dere som har ropt «Hvorfor virker ikke utskriften?!»: Med den siste oppgraderingen av Windows 11 forsvant LPR, en trofast følgesvenn fra nettverksskriverens begynnelse, som nå har valgt å trykke «avbryt utskriftsjobb» for siste gang.

**LPR** ble født en gang på 1980-tallet, i den tid da alt var enten grønt eller oransje på skjermen og datamaskiner var så store at de trengte et helt rom for seg selv. LPR var et verktøy skapt for en enkel tid, en tid da det største målet var å få en skriver til å adlyde en kommando.

LPR var som det eldste familiemedlemmet i utskriftsfamilien: Klok, erfaren – og litt vanskelig å forstå for den yngre generasjonen. Det var alltid pålitelig ... på sin egen måte. Man kunne alltid stole på LPR for å sende en utskriftsjobb – enten til riktig skriver eller til en helt annen etasje. En vakker form for lotto.

Eksistensiell krise

LPR var kjent for sin minimalisme. Ingen grafiske grensesnitt, ingen fargerike knapper eller fancy ikoner. Bare rene kommandolinjer og brutale ærlighet. «LPR: Ingen tilkobling.» Ah, hvor mange ganger har ikke den meldingen sendt både brukere og IT-folk inn i en eksistensiell krise? Hvem var skyldig? Nettverket? Skriveren? LPR bare nikket taus og lot oss tenke.

Og likevel, det var en tid da LPR virkelig skinte. Den var stjernen på Unix-servere over hele verden og hadde en unik evne til å få skrivere til å fungere, selv om de gjemte seg i mørke hjørner av kontorbygg som ingen noen gang besøkte. Da LPR ble introdusert med Windows NT 3.5 i 1994, vokste den enda fortere, og alt i 1999 var den kongen av de alle med Windows 2000 og V2 print-driver.

Men erstatterne, som IPP (Internet Printing Protocol) og WSD (Web Services on Devices) med flere, har for lengst overtatt plassen. Dagens utskriftsprotokoller er moderne utskriftssystemer, skybaserte løsninger og smarte apper med grafiske trykkeknapper. LPR begynte å føle seg litt gammel, litt utdatert og kanskje en smule glemt. Ingen snakket lenger om ruter til køer og raw print jobs, bare Wi-Fi-tilkoblinger og mobilutskrift.

Så nå sier vi farvel til LPR – en enkel, tapper liten protokoll som gjorde jobben sin, selv om det noen ganger føltes som om det krevde en liten bønn og en ofring til skrivergudene. Må du finne hvile blant de andre avdøde teknologiske dinosaurene, som modemet, diskettene og Netscape Navigator.

LPR, takk for at du var vår venn, vår fiende og vår evige utskriftsgåte. Må papirstopp aldri plage deg igjen. 🌸🖨️👋