Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Debattinnlegg kan sendes til tips@digi.no

Nye digitale teknologier, med kunstig intelligens som kan ta beslutninger, blir i stadig større grad introdusert på arbeidsplasser. På godt og vondt. Vi i Negotia er teknologioptimister og tror at ny teknologi både kan gi økt verdiskapning og nye arbeidsplasser.

Samtidig vet vi at det har vært eksempler på at denne typen teknologi blir brukt til å overvåke de ansatte, uten at det er gjort grundige vurderinger av nytteverdi opp mot eventuelle uønskede virkninger.

Bekymret

EUs regelverk er et viktig steg i riktig retning for å kontrollere et område som hittil stort sett bare har vært begrenset av teknologiske muligheter. Det er bra at EU tar en lederrolle i dette arbeidet. I møte med det frie markedet USA opererer med, eller den strenge statlige overvåkningen til Kina, trengs det.

Som fagforening er vi likevel bekymret for at forslaget ikke gir arbeidstakerne tilstrekkelig beskyttelse på jobb. Regelverket legger ansvaret for reguleringen på virksomhetene selv. Det sier lite om tillitsvalgte og fagforeningers funksjon i dette.

Det tar heller ikke inn over seg de etiske implikasjonene ved bruk av kunstig intelligens på arbeidsplassen. Det som kan virke som effektivisering eller sikkerhetstiltak for ledelsen, kan fort bli inngripende overvåkning av de ansatte.

Sikre etiske prinsipper

Kunstig intelligens innebærer spennende muligheter for arbeidslivet, men det er veldig viktig at de ansatte inkluderes i denne utviklingen. I Norge løses utfordringer i arbeidslivet gjennom partssamarbeidet. Gjennom den lokale dialogen mellom tillitsvalgte og ledelsen kan man finne løsninger som sikrer innovasjon og konkurransedyktighet og samtidig ivaretar de ansatte. Slik må vi også møte framtidas utfordringer.

For å sikre god medvirkning for de ansatte i virksomhetene som tar i bruk kunstig intelligens, og at de etiske prinsippene som bør ligge til grunn kan få reell betydning, mener vi at det er behov for et godt styringssystem hvor fagforeningene også har en aktiv rolle.

Derfor jobber vi for å sikre at tariffavtalene våre gjør det mulig for de lokale partene å iverksette tiltak som sikrer at innføring og bruk av kunstig intelligens er i tråd med gjeldende lov og avtaleverk. EU-regelverket vil være et viktig verktøy i dette arbeidet, men vi må gå enda lenger for å sikre arbeidstakernes rettigheter på arbeidsplassen.