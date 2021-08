Forskere brukte kunstig intelligens til å forutsi hvor raskt teknologien utvikler seg hvert år – sjekk selv

Kunstig intelligens har fått svært mange bruksområder etter hvert som teknologien forbedres, og nå har det dukket opp enda en ny anvendelse som trolig er den første i sitt slag i verden.

Nettstedet The Next Web rapporterer at forskere ved teknologiuniversitet MIT har laget et system som kan forutsi tempoet til teknologiske fremskritt ved hjelp av kunstig intelligens.

Systemet opererer med mange forskjellige teknologiske kategorier, og formålet med arbeidet er å sammenligne hvor raskt utviklingen skjer innen de ulike typene teknologier – og det viser seg at forskjellene er ganske store.

Bruker nesten alle amerikanske patenter

Forskerne benyttet seg av en svær samling på hele 1757 ulike teknologidomener – definert som grupper av patenterte oppfinnelser med teknologiske funksjoner som ligner på hverandre og som er basert på den samme kunnskapen og vitenskapelige prinsipper.

Disse teknologidomenene omfattet til sammen 97,2 prosent av samtlige patenter i det amerikanske patentregisteret, så datagrunnlaget er med andre ord temmelig solid. I tillegg brukte forskerne en sannsynlighetsbasert algoritme, maskinlæring, behandling av naturlig språk og patentert nettverksanalyse i sitt arbeid.

– Fra de identifiserte settene av patenter kalkulerte vi den gjennomsnittlige sentraliteten til patentene i hvert av domenene for å forutsi forbedringsraten, skriver forskerne i et omfattende forskningsdokument om arbeidet.

Forskerne benyttet systemet sitt til å lage en søkeportal som lar brukere selv slå opp ulike typer teknologier for å se hvor raskt de forbedres på årlig basis. Portalen finner du på denne siden.

Det meste forbedres sakte

Det forskerne fant, var en dramatisk variasjon i den årlige forbedringsraten mellom de ulike teknologidomenene. I den lave enden lå domenet «mekanisk hudbehandling – hårfjerning og rynker» med en årlig rate på kun 2 prosent.

I den øvre enden finner vi et teknologidomene ved navn «dynamisk informasjonsutveksling og støttesystemer som integrerer flere kanaler», med en forbedringsrate på hele 216 prosent hvert år.

Andre domener på topplisten var nettverksadministrasjon, distribusjonssystemer for videoinnhold og datakrypteringssystemer – som alle har en årlig utviklingsrate på rundt 200 prosent.

Av domenene som opplever den raskeste utviklingen, befinner de aller fleste seg i kategorien datamaskiner og kommunikasjon, kanskje ikke helt overraskende. Ikke langt bak ligger kategorien som omfatter elektrisk og elektronisk teknologi.

Forskerne konkluderte imidlertid med at de fleste teknologiene forbedres i et heller sakte tempo. Mer enn 83 prosent av de teknologiske domenene har en årlig forbedringsrate på mindre enn 25 prosent, og de domenene som forbedres raskest, er konsentrert i et fåtall områder.

Flere detaljer kan du finne i selve forskningsdokumentet.