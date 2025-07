Exitstrategi blir en akademisk øvelse

I det siste har det blitt mye snakk om at vi i Norge må ha en «exit-strategi» fra amerikanske skytjenester. Debatten handler om digital selvstendighet og politisk risiko, og det kan være gode grunner til å stille spørsmål ved hvor dataene våre havner.

La oss være ærlige: For mange små og mellomstore bedrifter (SMB) er dette først og fremst en akademisk øvelse. I virkeligheten er det nok å gjøre med helt grunnleggende sikkerhet.

Jeg har sett virksomheter som diskuterer dyre alternativer til Microsoft eller Google – mens de fortsatt har passord på post-it-lapper, ukrypterte backuper og kontoer uten tofaktor. Da blir det nesten komisk å bruke tid og penger på store prinsippdiskusjoner.

Millionprosjekt

Prisen på å bygge opp alternativer til de store amerikanske systemene er ikke småpenger. Det handler ikke bare om lisenser – du må investere i kompetanse, integrasjoner og drift. Mange tror dette er gjort på en ettermiddag, men realiteten er at du ofte må bygge opp hele IT-driftsmodellen på nytt. For en gjennomsnittlig SMB som kanskje har en eller to IT-ressurser – eller ingen i det hele tatt – er dette som å sette i gang et millionprosjekt uten egentlig å ha bestemt hvorfor.

Og ikke minst: Hvorfor gå foran som en slags Robin Hood hvis alle kundene dine, alle leverandørene dine og alle partnerne dine likevel bruker de samme amerikanske løsningene? Hva har du egentlig oppnådd da, utover å gjøre hverdagen mer komplisert og dyrere for deg selv?

Reduser risiko her og nå

Jeg sier ikke at suverenitet ikke betyr noe. For noen virksomheter er det helt nødvendig å vurdere politiske og juridiske risikoer nøye. Det må de selvfølgelig gjøre.

Men for de fleste SMB-bedrifter som ikke driver med forsvarshemmeligheter eller store samfunnsfunksjoner, er det langt viktigere å begynne med det som faktisk reduserer risiko her og nå: gode passordrutiner, tofaktorautentisering overalt, oppdatert programvare, kontroll på hvem som har tilgang til hva, og jevnlige backuper du faktisk har testet.

Så kan man alltids drømme om uavhengighet fra amerikanske leverandører, men skal man være ærlig, så er det en prioritering som passer best for store virksomheter med mye penger og mange folk. For en alminnelig SMB er det mer enn godt nok å sitte stille i båten en stund til – og bruke ressursene på å tette de sikkerhetshullene som virkelig gjør at du en dag kan våkne til servere som er låst ned med løsepengevirus.