Vi har vært gjennom nok en uke med nyheter som dokumenterer hvordan Facebook og Instagram prioriterer egen profitt fremfor brukernes sikkerhet. Den massive dokumentasjonen av deres kunnskap om problemene på deres plattformer, og deres manglende vilje til å handle med integritet basert på denne kunnskapen, er overveldende.

Vi kommer ikke bort fra at de som sitter med hånden på algoritmen hos Facebook og Instagram, som bestemmer hva som dukker opp i vår feed, konsekvent har valgt å se bort fra at deres algoritme fremmer hat, konspirasjonsteorier og psykiske problemer blant unge brukere.

De dokumentene som er lekket den siste tiden viser at Facebook har et av verdens beste forskningsprogrammer for å forstå hvilket innhold som genererer mer hat og hvilket innhold som øker sannsynlighet for at unge jenter og gutter utvikler depresjon og spiseforstyrrelser. Til tross for at dette forskningsprogrammet har vært klar i sine anbefalinger, har Facebook valgt helt bevisst å implementere algoritmer som gir mer profitt.

Jeg har tidligere satt min Facebook bruker som «ikke aktiv» fordi jeg har hatt personlige kvaler med tanke på hvordan plattformen har blitt brukt på svært negative måter. Et eksempel er hvordan militæret i Myanmar brukte Facebook aktivt under folkemordet på Rohingyaene for et par år tilbake. Det tok mange måneder før Facebook reagerte, til tross for at et folkemord ble organisert helt åpent på deres plattform. Dette er helt uakseptabelt!

Spikeren i kista

Avsløringene de siste par ukene er bare å regne som «spikeren i kista». Det er ikke mulig for meg, å fortsette å ha konto hos Facebook og Instagram. Når jeg har sendt inn denne teksten til Digi.no så er det ikke fordi jeg tror det betyr noe for disse digitale gigantene at en enkel nordlending terminerer kontoene sine. Jeg gjør det like mye fordi jeg har reflektert og vært selvkritisk de siste dagene. Hvorfor jeg har ventet så lenge med å reagere? Hvordan kan jeg fortsatt bidra til Facebook og deres posisjon? Jeg har ingen god forklaring, annet enn at det er veldig praktisk å være på de plattformene «alle andre» ferdes.

Min tid på Facebook er over. Jeg har respekt for at ikke alle mine bekjente gjør det samme men for alle offentlige virksomheter må tiden være inne for å gjøre en grundig vurdering, ikke bare opp mot Facebook, men for alle globale plattformer. Signalet vi sender må være tydelig: Det digitale domenet må være tuftet på de samme verdiene og normene som gjelder ellers i vårt samfunn.

Jeg fremmer på ingen måte påstanden om at Facebook og Instagram er alene om å ha denne type problemene på sine plattformer. Jeg mener eller ikke at ansatte eller mennesker som jobber hos Facebook ikke ønsker å bidra positivt til vårt samfunn.

Christer Gundersen driver nettstedet Go Open, men presiserer at han i denne saken uttaler seg som privatperson.