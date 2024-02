Enda et år med økende kostnader og problemer i forsyningskjeden har gått. Bedrifter har vent seg til å operere i et landskap i evig forandring, men det endrer ikke på at vekst – basert på globale trender – vil være vanskeligere å oppnå i 2024.

Høyere renter og ustabile energipriser presser bedriftenes marginer og tvinger dem til å se på effektivisering og å klemme maksimalt ut av hver eneste inntjent krone.

Imens er «KI», kunstig intelligens, stadig et høyaktuelt tema. Det er store forventninger til nettopp KI-løsninger og hvorvidt de kan hjelpe til med å effektivisere, både med automatisering, nye innsikter i virksomhetens data og å styrke bedriftens produkter og tjenester.

Likevel blir det et utfordrende år for de fleste. Se derfor på disse fire rådene mer som betimelig aktsomhet enn som generelle spådommer.

1. Gjør mer med mindre

De økonomiske omstendighetene fortsetter med å presse lønnsomhetsmarginene og skape driftsproblemer for virksomhetene. Bedriftsledere kan kun styre etter det de kan måle, og suksess i det kommende året vil utvilsomt kreve at ledelsen kjenner sine tall – fra prestasjonsmålinger til driftsdata, noe som vil være nøkkelen til å finne måter å gjøre mer med mindre.

Å gjøre dette krever at man har en skikkelig dataintegrasjon og automatisering av manuelle prosesser på tvers av finans-, salgs- og operasjonsteamene.

Spesielt automatiseringsdelen er avgjørende, men det må gjøres riktig: For det kan for eksempel spares inn mange dagsverk i de vanlige regnskapsprosessene, men om ikke de innsamlede dataene avspeiler hele organisasjonen, vil det bli vanskelig å få innsikt i nye trender og tendenser for bedriften.

2. Husk KI, på visse vilkår

Mange bedrifter går nok allerede og vurderer hvor de kan sette inn kunstig intelligens for å redusere kostnadene, øke produktiviteten eller oppdage nye muligheter i virksomhetens allerede eksisterende data og prosesser.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Elise i Statens vegvesen: – Teknologien skal samspille med det som skjer på veien

Ved å bruke KI og maskinlæringstjenester på tvers av hele organisasjonen kan man kombinere data fra finans, salg, service og support og på den måten oppdage nye tendenser. Det kan enten føre til nye produktkategorier, kundebehov, effektiviseringer eller innsparinger.

Men voksende bedrifter må holde hodet kaldt, for de har ofte ikke helt de samme forbindelsene mellom sine data – for KI blir ikke bedre enn de dataene den fôres med.

Prioriteringen må derfor være å få kontroll på egne data, dataflyten og at informasjon integreres på tvers av avdelingene. Først deretter kan KI begynne å bidra.

Les også Amazons Chat GPT-konkurrent: Skal gjøre arbeidshverdagen enklere

3. Bærekraftrapportering må prioriteres

ESG (miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold) og CSR (bedriftens samfunnsansvar) er ikke lenger noe som kun gjelder globale selskap. Også små og mellomstore bedrifter har et ansvar for å skape og etterlate et så positivt avtrykk på mennesker og omverdenen som mulig.

Investorer, kunder og ansatte tar CSR og ESG på alvor og foretrekker virksomheter med klare mål, seriøs rapportering og reell utvikling. I tillegg kommer reguleringene fra EU, slik som det nyeste Corporate Sustainability Reporting-direktivet (CSR), som stiller store krav til rapporteringen for konserner og enkelte mindre virksomheter.

For å sikre den riktige dokumentasjonen og etterlevelsen har du bruk for pålitelige data – og ikke bare et overblikk over dataene dine. Det fører oss igjen tilbake til at du må ha kontroll på bedriftens dataflyt og integrasjoner, men også over eksterne data, fra for eksempel underleverandører eller driftsavdelingen, med tanke på avfallssortering.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Store muligheter for norsk design i USA

4. Industri 4.0

Det har lenge vært snakk om Industri 4.0, og med «smart production» og «smart warehouse» er det faktisk en ting nå i 2024 – og dette spås en voldsom vekst i tiden framover.

Industri 4.0 var i begynnelsen noe for kun de største virksomhetene, som hadde råd til å investere i intelligente løsninger, automatisering og industriroboter, men demokratiseringen av teknologi betyr det at dette blir tilgjengelig for flere.

Intelligente og sammenkoblede systemer og sensorer kan observere og registrere den virkelige verden og dele innsikt slik at virksomheten kan få et høyere produktivitetsnivå. Dette kan være sensorer som kan registrere potensiell nedetid for maskiner, og før de stanser opp kan man ha reservedeler parat – eller forebygge nedetid når driften skaper flaskehalser.

Det er mange ting som skal oppnås i 2024 – og du blir nok ikke ferdig med alt sammen. Det viktigste av alt er hvordan du håndterer dine data, viljen til å droppe bedriftens datasiloer og å være fleksibel.

Kun på denne måten kan du bli frigjort, slik at du kan fortsette veksten.