GDPR-utmattelse kan kureres!

I et underholdende og på mange måter treffende innlegg hos Digi.no 14. september, spør advokat Thomas Flo Haugaard i Bryn Aarflot om: «Har du husket å føle deg GDPR-utmattet i dag?»

Haugaard har utvilsomt rett i at EUs personvernforordning, populært kalt GDPR, har skapt mange problemer og hodebry etter at den ble gjort til norsk regulering gjennom personopplysningsloven. Hans erfaringer, der fortvilte bedriftseiere ringer og er bekymret for hvordan regelverket skal følges, samsvarer også med mine erfaringer.

For egen del vil jeg også nevne at mange i offentlig sektor er redd for at personvern kommer i veien for gode tjenesteleveranser til innbyggerne. Det bør bekymre både politikere, offentlige ledere som skal ivareta kvaliteten – og ikke minst dem som til syvende og sist skal motta tjenestene.

Mye av det Haugaard nevner om å måtte levere «brannslukningsråd», der akutte spørsmål må løses gang på gang, er også noe jeg kjenner meg igjen i. Men det er to ting jeg vil nevne, som med fordel kan utdypes når GDPR skal etterleves.

For det første er det et potensial for en mer pedagogisk fremstilling av regelverket, ikke nødvendigvis mer krystallklare råd. GDPR legger opp til at personopplysninger og rettigheter skal beskyttes, men at det vil bero på risikobildet hva som må gjøres. Selv om det er problematisk at «regelverket i stor grad skyver vurderingene over på bedriftene selv», som Haugaard påpeker, er dette også ment å sørge for fleksibilitet og at det ikke oppstilles for strenge minimumskrav.

Ved å gi bedriftene et større handlingsrom for å gjøre fornuftige avveininger, er det mulig å finne flere løsninger som samsvarer best med bransjen og tjenesteinnovasjon. For rigide rammer og tydelige føringer her, vil fort ende opp i dyre standardløsninger og at det heller blir «best practice» snarere enn «godt nok».

Problemet i dag er at bedrifter ikke gjør det Datatilsynets veteran Knut-Brede Kaspersen i sine mange foredrag har påpekt er et sentralt spørsmål for tilsynet: «Har du i det minste prøvd?» Min erfaring er at Datatilsynet kan være nokså imøtekommende, gitt at det er utformet samvittighetsfulle vurderinger og redegjørelser.

Det bringer meg over til det andre aspektet ved uhåndterlig GDPR-oppfølging: Arbeidet må skje planmessig! Ved å ha et mer overordnet system for internkontroll, eller et kvalitetssystem om du vil, skal de mer heseblesende opplevelsene reduseres.

Uten at jeg skal gå i detaljer om hvordan dette bør gjøres, kan fire steg nevnes for hvordan virksomheter i praksis kan gå frem for å gjøre GDPR-etterlevelsen lettere: