Googles tredje utsettelse av å avlive tredjeparts-cookien, er sunt for AdTech-miljøet

I starten av 2020 kunngjorde Google at de ville avlive tredjeparts-cookien i Chrome i løpet av 2022 for å styrke mitt og ditt personvern og sikkerhet. Halvannet år senere fikk vi vite at avlivningen ville bli utsatt til siste halvdel av 2023. Nå har Google nok en gang annonsert at de utsetter avlivningen. Denne gangen flyttes fristen til andre halvdel av 2024. Den tredje utsettelsen gjør det også mulig for andre leverandører å utarbeide alternative løsninger til Google sin løsning, noe som vil bidra til å sikre et sunt konkurransemiljø innenfor AdTech-miljøet. Økt konkurranse vil både annonsører og publisister spare penger på.

Cookien er i praksis død

Selv om Google utsetter avlivingen av tredjeparts-cookien for tredje gang, betyr ikke det at det ikke lenger haster å finne skalerbare løsninger for å kunne annonsere effektivt uten tredjeparts-cookien. Tvert imot. Realiteten er at for nærmere 60 prosent av norske brukere har tredjeparts-cookien vært død i en lang stund allerede. Årsaken til det, er at de bruker nettlesere som Safari og Firefox, som begge er frie for cookies. Eventuelt at brukere aktivt blokker tredjeparts-cookies i Chrome. Det betyr at det allerede har blitt mye vanskeligere for annonsører og publisister å nå sine kundegrupper via tredjeparts-cookies.

Bedre og billigere annonsering uten tredjeparts-cookies

Svaret på utfordringen heter førsteparts-Id-er. Førsteparts-Id-er er et alternativ til tredjeparts-cookien, utviklet for å gi publisister og annonsører anledning til å utvikle kampanjestrategier som målretting, rekkevidde og ytelse, i miljøer hvor tredjeparts-cookien er utilgjengelig. Førsteparts-Id-er er definert og plassert ute hos hver enkel publisist, og deler ikke informasjonen videre med andre nettsider eller partnere, i motsetning til tredjeparts-cookien.

Annonsører som ikke venter på Google, men i stedet utvikler egne strategier som utnytter de eksisterende løsningene for å annonsere i Safari og Firefox, kan oppnå betydelige gevinster. For kort tid gjennomførte PwC en studie i samarbeid med blant annet Renault og OMD Norge, hvor formålet var å bevise at dagens markedsførere ikke trenger å frykte cookie-døden. Resultatet taler for seg selv: Annonsetrafikken som var basert på førsteparts-ID-er endte med en økning i den adresserbare målgruppen på hele 669 prosent. I tillegg oppnådde kampanjen en økning på hele 161 prosent i klikkfrekvensen. Og som om ikke det var nok, ble kostnaden for kampanjen redusert med hele 65 prosent.

Riktig å utsette avviklingen for tredje gang

Google sin tredje utsettelse for å avlive tredjeparts-cookien, eliminerer med andre ord ikke behovet for å hurtigst mulig finne gode løsninger for å kunne effektivt annonsere uten å være avhengig av tredjeparts-cookien. Spesielt ikke når det allerede finnes mer enn gode nok alternativer, som i tillegg reduserer annonse-investeringene. Det er med andre ord ingen grunn til å stikke hodet i sanden og vente enda et par år på at Google kommer opp med et fullverdig alternativ til tredjeparts-cookien. I stedet bør dagens annonsører ta sikte på å utnytte de mulighetene og fordelene en tydelig strategi for annonsering uten bruk av tredjeparts-cookies kan by på.

Det er ikke bare lønnsomt, men også den veien det går uansett.