Google utsetter på nytt utfasingen av tredjepartscookies i Chrome

Google ønsker å få en slutt på bruken av tredjepartscookies på weben, og har mange med seg på akkurat dette. Samtidig har Google gjennom selskapets Privacy Sandbox-initiativ foreslått flere alternativer til tredjepartscookies, som ifølge Google skal være mer personvernvennlige. Men disse forslagene anses av mange som minst like kontroversielle som tredjepartscookiene de skal erstatte.

Dette har ført til at Googles planer om å droppe støtten for tredjepartscookies i Chrome nå har blitt utsatt enda en gang. Forrige gang var i fjor sommer. Opprinnelig skulle støtten fjernes i år, men dette ble da utsatt til sent i 2023.

Først om to år

Men onsdag denne uken kom Google med en ny beskjed. Utfasingen skal først starte i andre halvdel av 2024.

Google har i de siste månedene kommet med Chrome-utgaver som inkluderer støtte for nye, tidlige utgaver av Privacy Sandbox-programmeringsgrensesnitt. Disse har utviklere kunnet teste.

Ifølge Google er den tydeligste tilbakemeldingen selskapet har fått etter disse testene, at det er behov for mer tid til å teste og evaluere de nye teknologiene, før støtten for tredjepartscookies i Chrome kan deaktiveres.

Rulles ut gradvis

Dette betyr derimot ikke at Google også venter med å rulle ut støtten for Privacy Sandbox-teknologiene like lenge. Fra høsten av vil gradvis flere Chrome-brukere bli spurt om de ønsker å delta i testene. Dette skal dreie seg om millioner av brukere og vil pågå et stykke inn i 2023.

Deretter vil teknologiene bli offisielt lansert og rulles ut til alle Chrome-brukere. Dette ventes nå å skje innen tredje kvartal i 2023.