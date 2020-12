Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Debattinnlegg kan sendes til tips@digi.no

I Netlife er vi opptatt av temaet nettsider og bærekraft. På en intern fagdag tidligere i år tok jeg og Svale Fossaskåret for oss driftsløsninger for nettsider, og forsøkte å kartlegge hvorvidt ulike leverandører har grønne løsninger eller svin på skogen.

Det som slo oss var hvor vanskelig dette er å finne ut av. Det er ofte lite og vag informasjon på nettsidene til leverandørene, og det er nærliggende å tenke at jo dårligere stilt man er, jo mindre informerer man om det på nettsidene.

Vi så på flere typer leverandører av driftsløsninger, og tok kontakt med dem som hadde lite informasjon for å etterspørre mer. Her vil jeg dele noen av erfaringene vi hadde, lærdom og frustrasjoner. Dette er absolutt ingen komplett oversikt, men et utgangspunkt slik at man kan få bedre oversikt og ta bedre valg basert på det.

Amazon, Google eller Microsoft?

Store leverandører som Amazon, Google og Microsoft har fokusert mye på å gjøre driften sin grønnere de siste årene. Og leser du om det på nettsidene deres, er det rett og slett imponerende! 100 % fornybart, sier Google og Microsoft. Men går man de litt nøyere etter i sømmene, ser man at det ikke stemmer helt.

Google og Microsoft skryter av 100 % fornybart, men dette betyr ikke at datasentrene deres faktisk går på 100 % fornybar energi. Mye av energiforbruket er i realiteten ikke-fornybart, men selskapene kompenserer for dette med å kjøpe såkalte «Renewable Energy Credits» som brukes til å investere i bygging av ny, fornybar energi.

Disse investeringene er jo veldig bra, samtidig er det problematisk at de har en ordbruk som ofte villeder forbrukeren, antakeligvis akkurat innenfor grensene advokatene deres har satt. Dette er grønnvasking!

Verstingen Amazon

Jeff Bezos, grunnleggeren av Amazon, måtte la seg presse av egne ansatte og investorer til å forplikte seg til en plan om å bruke 100 % fornybar energi, men først i 2019 ble dette konkretisert med en målsetting om å bli karbonfri innen 2040. Siste status fra 2018 er at 50 % av energien er fornybar om man regner med kompenserende tiltak. Igjen brukes altså kompensasjon for å dekke over realitetene. Amazon har blitt kritisert for å ikke følge opp sine egne mål, og det spekuleres i at samarbeid med olje -og gassbransjen har ført til at fornybar-strategien har blitt ignorert.

Hvordan er status i Norge?

Vi har også sett på ulike norske leverandører. Dette er typisk webhotell eller dedikert server, og har ikke de samme fordelene som skalerbare deploy-løsninger som bl.a. Netlify har. Fordelen er derimot at norske selskaper ofte bruker norsk energi. Om du har en norsk nettside for brukere i Norge, er det jo en fordel at datatrafikk i minst mulig grad trenger gå utenfor landegrensene (selv om det kan være vanskelig å unngå helt).

Av de vi vurderte fant vi at den beste og grønneste leverandøren i Norge er Syse. De har i motsetning til de fleste andre god informasjon på sine nettsider. De har energisparende tiltak, de er sertifisert som miljøfyrtårn, og de bruker et datasenter med 100 % fornybar energi.

Gode, gamle Domeneshop overrasket også positivt, med 100 % fornybar energi. Dette sto riktignok bare nevnt i en bisetning i en tekst som omhandlet mye annet, så Domeneshop har mye å strekke seg etter på kommunikasjon og transparens. Vi sendte e-post til de for å be om utdypende info – svaret vi fikk var kort, men de kunne i hvert fall forsikre oss om at de har fornybargaranti, slik at ikke energien stammer fra fossil energi fra utlandet.

Det med fornybargaranti er et poeng fordi vi i Norge bruker mindre fornybar energi enn vi tror. Norge produserer riktignok 98 % fornybar energi, dette har vi fått høre mye om. Det man hører mindre om er at nesten halvparten av det vi bruker er fossil varmekraft fra Europa.

Da vi ønsket å sende en oppfordring til Webhuset om å ha informasjon om eventuelle tiltak på nettsidene sine ble dette en utfordring, siden de ikke har noen offentlig e-post eller kontaktskjema, kun chat. Og da vi spurte på chat, fikk vi som svar at de «takker for tilbudet, men står over». Vi får håpe dette bare var en uheldig glipp, og at Webhuset ønsker å forbedre seg på dette feltet.

Grønne, norske datasentre

Som vi har sett bruker utenlandske leverandører ofte fossil energi i driften av sine datasentre. Norske datasentre har bedre forutsetninger for grønn drift, så lenge de har fornybargaranti. God norsk distriktspolitikk ville vært å bygge norske datasentre basert på fornybar energi, samtidig som de skaper nye arbeidsplasser og verdi ute i distriktene.

Nye regler fra EU vil snart stille krav til bedrifter over en viss størrelse om å rapportere om hvorvidt deres virksomhet er bærekraftig eller ikke. Et av formålene er å bekjempe nettopp grønnvasking. Om distriktene kunne levert grønne datasentre, hadde dette gjort livet noe lettere for norske bedrifter. I mellomtiden er det opp til oss som kjøper disse tjenestene.

Det er selvsagt flere faktorer å ta høyde for når man skal velge driftsløsning, den grønneste passer ikke alltid behovene. Flere av leverandørene her har vi selv brukt i Netlife, så vi skjønner at vurderingen ikke er enkel. Men det er på tide at klimautslipp blir en del av denne vurderingen, en viktig del.

Både norske og utenlandske leverandører av slike tjenester må bli mye bedre både på informasjon og tiltak for å sikre en grønnere drift. Men om dette skal skje, må vi som deres kunder kreve endring. Dette er del av det ansvaret vi har som operatører i en energigrådig bransje. Send en streng epost, ta en telefon, be om informasjon, be om endring.