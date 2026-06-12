Har vi skremt bort talentene?

De ferske søkertallene til høyere utdanning bør vekke uro. Selv om søkertallene er de høyeste noensinne, har de som ønsker IKT-utdanning stabilisert seg på rundt 5.500. Det er bedre enn et nytt kraftig fall, men vi kommer ikke utenom alvoret i at antallet søkere til informasjonsteknologi i fjor falt 22 prosent etter ti år med vekst.

For et land som mener at fremtidens konkurransekraft skal bygges på teknologi, er dette et varsko. Samtidig sier næringslivet det samme som før: Vi mangler folk. Bedrifter over hele landet har et udekket behov for teknologikompetanse.

Selv om vi trenger flere som kan utvikle, ta i bruk, sikre og lede teknologi, velger færre unge denne retningen. Har vi i IT-bransjen selv bidratt til å skape denne negative utviklingen? Utvilsomt.

Finnes jobber?

De siste årene har vi sendt to budskap samtidig. Det ene er at Norge skriker etter teknologer. Det andre er at kunstig intelligens automatiserer stadig flere oppgaver, samtidig som mange selskaper har strammet inn på junioransettelser.

For en 19-åring som skal velge utdanning, er dette ikke en nyansert debatt om produktivitet og kompetansepolitikk. Det høres ut som et enkelt risikosignal: Vil det finnes en jobb til meg?

IT-bransjen må derfor gjøre tre ting, skriver Carsten Hopstock i Salesforce. Foto: Salesforce

Det alvorlige er at dette skjer akkurat når teknologi blir viktigere enn noen gang. Fremtidens arbeidsliv formes ikke bare av kunstig intelligens, men av KI-agenter som kan utføre oppgaver, hente informasjon, analysere og støtte beslutninger. Det betyr ikke at vi trenger færre teknologer. Det betyr at vi trenger folk med enda sterkere digital forståelse.

Bygg nye innganger

I morgendagens arbeidsliv skal mennesker ikke bare bruke teknologi. De skal lede den. De skal sette rammer, kvalitetssikre resultater, forstå risiko, ivareta sikkerhet og omsette teknologiske muligheter til verdiskaping. Når KI-agenter blir en del av hverdagen, øker behovet for de som kan kombinere teknologiforståelse med ansvar, dømmekraft og forretningsinnsikt.

Derfor er det direkte skadelig for samfunnsutviklingen at oppgaver egnet for de som er ferske i arbeidslivet forsvinner uten at bransjen bygger nye innganger. Hvis KI tar rutinearbeidet, må vi gi unge raskere tilgang til læring, ansvar og utvikling. En bransje som bare vil kjøpe ferdige seniorer, bygger ikke fremtidens kompetansebase.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Når tilgang blir en blindsone i moderne IT-miljøer

Vi i IT-bransjen må derfor gjøre tre ting:

Vi må snakke mer ansvarlig om KI, og mindre om unge talenter som blir overflødige. Vi må ta oss selv i nakken og investere mer i trainee-løp, internships og førstejobber med reell opplæring. Vi må bli flinkere til å vise hva teknologyrkene faktisk handler om: Sikkerhet, helse, energi, industri, beredskap og nye norske arbeidsplasser.

Dette er et ansvar som påligger oss alle i IT-bransjen. Vi må fremsnakke og vi må vise mulighetene som kommer. For dem vil det være mange av.