Hva gjør bedriften din når Windows 10 gravlegges?

Det er snart fire år siden Microsofts nyeste operativsystem, Windows 11, ble lansert. Likevel er det forgjengeren Windows 10 som fortsatt er det mest brukte operativsystemet på verdensbasis.

Men 14. oktober i år er det slutt. Da er det planlagt begravelse for Windows 10. Etter denne datoen vil ikke operativsystemet lenger motta sikkerhetsoppdateringer eller teknisk støtte fra Microsoft.

Sagt på en enklere måte: Det vil i praksis være ubrukelig for bedrifter.

Men det er egentlig ikke en trist dag. Overgangen til Windows 11 vil øke innovasjonskraften, styrke IT-sikkerheten og gjøre det enklere for ansatte i bedriften å samarbeide.

Likevel er det ikke til å stikker under stol at oppgraderingen byr på utfordringer.

Windows 11 krever større maskinkraft, og mange bedrifter vil derfor bli nødt til å kjøpe inn nytt utstyr.

For i det øyeblikket vi bytter ut én PC med en annen, stiller vi også et kritisk spørsmål: Hva skjer med den gamle?

Husk å tenke miljøsmart

Innkjøp av nytt utstyr er ikke et klimavennlig tiltak. En standard-PC har et klimaavtrykk tilsvarende en kjøretur fra Oslo til Kirkenes. Når vi vet at 95 prosent av dette avtrykket skjer i produksjonen, gir det mening å bruke utstyret lengst mulig.

Derfor er det viktig at toppledere og IT-sjefer klarer å ha to tanker i hodet samtidig: fornyelse og klimavennlighet.



Her er mine fire beste råd til deg som vil gjøre oppgraderingen til Windows 11 så klimavennlig som mulig:

Velg riktig utstyr fra start

Kjøp kraftig og reparerbart utstyr som kan leve lenge – ikke billigst mulig som må byttes ut om to år. En god PC kan leve dobbelt så lenge som en dårlig. Og det kutter utslipp betraktelig. Få full oversikt over utstyret ditt

Vet du hvor mange gamle PC-er som ligger og støver ned i en skuff hos dere? Bruk verktøy og rutiner som gir deg kontroll. IT-avdelingen bør samarbeide med HR for å sikre at brukt utstyr faktisk blir levert inn og ikke bare blir glemt. Forleng levetiden med enkle grep

Skjermbeskyttere, gode etuier og beskyttelsesdeksler og opplæring av ansatte eller skoleelever gjør at utstyret holder lenger. En laptop kan ofte gå videre til en annen kollega når første bruker er ferdig med den og dermed få ikke bare én, men to livssykluser under panseret. Gjenbruk og resirkuler

Utstyr som ikke lenger brukes, kan få et nytt liv. Enten som brukt utstyr hos en ny bruker – eller som råmateriale i en ny PC. Det er også mulig å få penger tilbake på gammelt utstyr som fortsatt har verdi. Vinn-vinn.

Det må ryddes opp

Klima og sosialt ansvar er ikke lenger noe man kan velge bort.

Oppgraderingen til Windows 11 er en anledning til å vurdere hele sin maskinpark – ikke bare hva som må oppgraderes, men også hva som må leveres inn.

Min oppfordring er derfor klar: Når dere bytter ut utstyr, sørg for å få det gamle tilbake. Legg en plan for innsamling, sletting og videre håndtering. Samarbeid med partnere som tilbyr trygg og dokumentert retur, og se på gamle enheter som ressurser, ikke avfall.

For når vi først tar i bruk ny teknologi, må vi også rydde opp etter den gamle. Alt annet er rett og slett ikke bærekraftig – verken for miljøet, økonomien eller tilliten til teknologibransjen.