Hvis alle hjelper til, kan IT-bransjen bli sirkulær

IT-bransjen utpekes ofte som en miljøskurk. Og det med rette. I dag står bransjen for omtrent 2 prosent av de globale drivhusutslippene, og hvert år produseres det 50 millioner tonn EE-avfall verden over.

Det er en svært uheldig situasjon med tanke på at IT-utstyret inneholder konfliktmineraler, verdifulle metaller og helsefarlige stoffer som må håndteres på en ansvarlig måte og føres tilbake til kretsløpet.

Miljøproblemene er en følge av dagens lineære økonomiske modell, der man bruker råmaterialer til å produsere produkter som skal selges og brukes i relativt kort tid før de kasseres. Men hvis man i stedet satser på sirkulære forretningsmodeller, har bransjen et stort potensial for å bli mer bærekraftig. Og det relativt raskt.

Sandra Klackenborn er bærekraftsdirektør i Dustin. Foto: Cornelia Jonsson

Lengre levetid

For å gjøre IT-bransjen sirkulær, må vi satse mer på bærekraftige leverandørkjeder, lengre levetid på produkter, oppgradering, gjenbruk av produkter og komponenter samt ansvarlig avfallshåndtering.

Vi må gjøre omstillingen til en sirkulær økonomi der produkter og materialer tas hånd om på en ansvarlig måte. Målet er at produkter skal leve så lenge som mulig og at materialet senere skal brukes til å produsere nye produkter. Både leverandører, kunder og brukere må være en del av denne prosessen.

Mye kan gjenbrukes

Én måte å gjøre IT-bransjen mer sirkulær på, er via innlevering. De fleste hovedprodukter – som PC-er, skjermer og mobiltelefoner – kan gjenbrukes. Ved å slette data og friske opp produktene får de et liv nummer to. En annen måte å bidra til en mer sirkulær IT-bransje på, er ved å lease produktene. Det er bruken av IT-utstyret som skaper verdi i form av effektivitet og lønnsomhet, ikke eierskapet. Produktene som leases, går til gjenbruk og resirkulering når leasingperioden er utløpt. Å kjøpe tjenester er også en løsning som bidrar til en mer bærekraftig bransje.

Alle disse er effektive tiltak som sparer både ressurser og miljøet. For å produsere en vanlig bærbar PC går det med 1800 kilogram råvarer, samtidig som det genereres cirka 1200 kilo avfall under produksjonen. For hver gang PC-en i stedet går til gjenbruk, sparer vi planeten for flere hundre kilo karbondioksid.

Så det er på ingen måte vanskelig å gjøre IT-bransjen mer sirkulær. Men vi må alle hjelpe til hvis vi skal komme i mål. Produsenter, leverandører, kunder, brukere, reparatører, gjenvinnere og beslutningstakere må gjøre sitt og bidra til en sirkulær økonomi. Da kan vi alle glede oss til en mer bærekraftig IT-bransje i nær fremtid.