Erik Schelvan, Nordisk Sjef for Pre-Sales, i Orange Business Services. Foto: Privat

Det burde ikke komme som noen overraskelse at digital transformasjon og modernisering har endret måten vi håndterer både data og applikasjoner på i dag. Resultatene ser vi tydelig i form av fremvoksende trender som Software-as-a-Service (SaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) og mobilitet. Denne utviklingen har skapt et stort behov for at tilbydere, integratorer og leverandører må jobbe tettere sammen.

Samtidig kan det fort bli for mange aktører på banen, noe som igjen kan få svært uheldige utfall for bedriften. Driftsfeil, nedetid og dyrt vedlikeholdsarbeid er blant de vanligste utfordringene. En underleverandør uten god nok kjennskap til tjenesteavtaler, står i fare for å bryte vilkårene.

Konsekvensen er at stadig flere bedrifter stoler mindre på hovedleverandørene- og tjenestetilbyderne sine. I stedet foretrekker de hybrid-løsninger hvor flere aktører leverer internett-, sikkerhets- og skytjenester, slik at de kan reagere raskere når det skjer endringer i markedet.

Det er her Multi-sourcing Service Integration kommer inn i bildet.

Få styr på et forretningsmiljø med flere tilbydere

MSI tilrettelegger for en anskaffelsesmodell som gir deg ett kontaktpunkt for alle tjenester og teknologier, selv om du bruker en rekke forskjellige leverandører. På den måten kan du koordinere alle disse tjenestene og leverandørene på en kostnadseffektiv måte.

Dette nye forretningskonseptet løser flere av utfordringene en vanlig bedrift har i dag, for eksempel dårlig integrasjonsarkitektur eller tidkrevende rapportering. Slike problemer er det viktig å få orden på for at du skal ha god kontroll over forretningsdriften.

En annen stor fordel er selvsagt også fleksibiliteten det gir av å kunne kombinere de løsningene og teknologiene som passer for deg, uten å være styrt av hva din hovedleverandør har i sin portefølje.

Kan ikke fikses over natta

Jeg tror grunnen til at MSI har blitt en såpass stor trend, er at mange bedrifter må forholde seg til knappere marginer. Det fører til at de ikke ønsker være bundet til kun én leverandør. Likevel medfører det en del forandringer. Det viktigste er likevel å forstå hva slags innvirkning dette vil få for menneskene som skal jobbe i et nytt system. Dette kan også innebære helt andre typer utfordringer for IT-avdelingen.

Samtidig er det viktig å huske på at MSI først og fremst er nyttig for selskaper som allerede er oppe og går. Alle IT-verktøy og prosesser bør gjennomgås nøye før man endrer på noe som helst. Husk at dette ikke kan fikses over natta, og at det derfor er viktig å implementere en solid MSI-strategi først – gjennom god rådgivning. Dette vil sørge for en smidig og gradvis overgang til MSI som i siste instans vil føre til større fleksibilitet, bedre styring og betydelig kostnadsreduksjon – uten å komme i veien for den daglige driften.

Hvis det blir stadig vanskeligere for din bedrift å håndtere flere forskjellige leverandører, eller å skaffe seg oversikt «ende-til-ende», kan det være en idé å bytte over til en MSI-modell.