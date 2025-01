Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Ønsker du selv å bidra i debatten, enten med et debattinnlegg eller en kronikk, les retningslinjene våre her .

Industri 5.0 bygger videre på industri 4.0, med kunstig intelligens (KI) og automatisering som sentrale drivere. Men i motsetning til tidligere epoker, er målet nå å kombinere menneskelig kreativitet og teknologisk presisjon for å løse komplekse utfordringer. Norske bedrifter har allerede begynt å bruke industriell KI for å effektivisere produksjonen, redusere avfall og skape smartere løsninger i alt fra havbruk til energi.

Et godt eksempel er Norges satsing på KI-basert prediktivt vedlikehold i industrien. Ved å bruke sanntidsdata fra sensorer kan bedrifter forutsi feil og redusere kostnader, samtidig som de bidrar til økt driftssikkerhet. Denne teknologien alene kan spare industrien for milliarder årlig.

Bærekraft som drivkraft

For norsk industri er bærekraft ikke lenger en mulighet, men et krav. Norge har forpliktet seg til ambisiøse klimamål innen 2030, og dette driver behovet for innovasjon. Elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner, utvikling av karbonfangst- og lagringsteknologi (CCS) og overgangen til en sirkulærøkonomi er avgjørende. Norske industribedrifter som Yara og Hydro viser allerede vei med satsinger som bærekraftig gjødselproduksjon og resirkulering av aluminium.

Samtidig må vi rette fokus mot de mest effektive områdene for klimakutt. Mens elektriske kjøretøy (EV) får mye oppmerksomhet, utgjør transport bare en brøkdel av Norges samlede utslipp. Industri og energisektoren står for over halvparten av klimautfordringene, og det er her industriell KI og automatisering kan gjøre den største forskjellen.

Mangel på arbeidskraft

Norge står også overfor en aldrende befolkning, hvor én av fem nordmenn vil være over 70 år innen 2030. Kombinasjonen av økt pensjonsavgang og mangel på kvalifisert arbeidskraft krever nytenkning. Industriell KI og robotteknologi kan avlaste og effektivisere arbeidsprosesser, men det vil også kreve en omfattende satsing på livslang læring og omskolering.

Forskning og utvikling

For å lykkes må Norge være proaktive. Investering i forsking og utvikling innen industriell KI, bærekraft og digitalisering er avgjørende. Regjeringen må legge til rette for økt samarbeid mellom offentlig og privat sektor, og sikre at norsk industri kan konkurrere globalt samtidig som vi opprettholder våre verdier om like muligheter og sosial rettferdighet.

Industri 5.0 er ikke bare en teknologisk transformasjon, men en mulighet til å skape en bedre fremtid. La oss gripe denne sjansen til å posisjonere Norge som et foregangsland i den neste industrielle revolusjonen.

