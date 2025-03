Ingenting tyder på at avtalen om flyt av persondata mellom EU og USA vil falle bort

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Ønsker du selv å bidra i debatten, enten med et debattinnlegg eller en kronikk, les retningslinjene våre her .

Vi lever i urolige tider. Verden er i endring. Det må vi alle forholde oss til. Det gjelder også norske virksomheter som overfører personopplysninger til USA, for eksempel ved bruk av amerikanske skytjenester. Jeg forventer at disse virksomhetene kjenner og etterlever personvernregelverket. Men jeg har aldri sagt at de må ha en exit-strategi, slik Digi skriver 13. mars.

Det jeg har sagt, er at virksomhetene må kjenne regelverket og etterleve det når de behandler personopplysninger. Forventningene her er de samme i dag som de var for noen måneder eller år siden.

Hver virksomhet ansvarlig

Dette er uavhengig av den politiske situasjonen i USA, eller i andre land utenfor EØS. Men temaet blir ekstra viktig når verden rundt oss forandrer seg slik den gjør nå.

Ansvarsprinsippet står sterkt i GDPR: Hver virksomhet må selv sørge for at de behandler personopplysninger i tråd med personvernregelverket. Dette gjelder uavhengig av om personopplysninger behandles på norsk eller amerikansk jord.

Slik situasjonen er nå, foreligger det ingen indikasjoner på at personvernrammeavtalen mellom EU og USA vil falle bort.

Jeg gjentar likevel det jeg har uttalt i andre sammenhenger: En beslutning fra EU-kommisjonen om personvernnivået i tredjeland er ikke det eneste lovlige grunnlaget for overføring av personopplysninger til land utenfor EØS. Det finnes også andre bestemmelser i GDPR som åpner for slike overføringer.

USA er fortsatt en viktig alliert

Datatilsynet er her på tilbudssiden og gjør en viktig jobb med å veilede norske virksomheter, både om disse overføringsgrunnlagene og andre krevende personvernspørsmål. Alle som er usikre, bør derfor søke råd hos Datatilsynet.

USA er en viktig alliert for Norge. De er langt fremme på skylagring og leverer solide tjenester som mange norske virksomheter nyter godt av. Personvernrammeavtalen mellom USA og EU er fortsatt gjeldende. Jeg har ikke fått noen indikasjoner, verken fra EU-kommisjonen eller andre hold, om at dette ikke også vil være status fremover.