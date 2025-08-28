Innleiereglene rammer feil – la oss snakke fakta

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@digi.no.

I et intervju på Digi argumenterer El og IT Forbundets Petr Vasilev for at innleiereglene er nødvendige for å beskytte IT-arbeidere.

Dessverre viser innlegget en alvorlig mangel på innsikt i hvordan reglene faktisk fungerer i praksis – og hvordan de rammer både konsulenter, arbeidsgivere og kundene som er avhengige av deres kompetanse for å lykkes med digitalisering og innovasjon.

Vasilev peker på et viktig problem: Ansettelse av nyutdannede innen IT-bransjen. Vi trenger at alle gode krefter bidrar for at det skal være attraktivt å ta en IT-utdanning og for å sørge for at nyutdannede kommer i jobb når «alle» etterspør senior-kompetanse, enten de skal ansette eller leie inn.

En snodig logikk

Konsulentbransjen har forsøkt å bidra til dette, men det hjelper ikke at innleiereglene i praksis forbyr innleie av nyutdannede.

Det er riktig at regelverket er vanskelig å forstå. Men å bruke en av de mange uheldige konsekvensene som argument for regelverkets nødvendighet, er en snodig logikk.

IT-konsulenter er ikke løsarbeidere. De er fast ansatt i sine konsulentselskaper, med gode vilkår, pensjon, sykepenger og høy lønn. Mange er også medeiere i selskapene vi representerer og har direkte innflytelse på egne lønns- og arbeidsforhold.

Regelverket som skulle stoppe useriøse aktører i enkelte bransjer, rammer IT-bransjen blindt. Resultatet er at mindre konsulentselskaper og selvstendige fagfolk skyves ut, mens de store, internasjonale konsulenthusene overtar.

Eller at helt nødvendige digitaliseringsprosjekter settes på vent, fordi kundene ikke klarer å finne ut hvordan de skal forholde seg til reglene.

Er dette virkelig et ønsket utfall for norsk næringsliv?

Ideologi og generaliseringer

Vi mener det er fullt mulig å beskytte arbeidstakere mot utnyttelse – og samtidig legge til rette for fleksibel bruk av høykompetent arbeidskraft. Men da må vi ha et regelverk som bygger på fakta, ikke fordommer.

I Digis intervju med Vasilev virker denne faktabaserte og nyanserte forståelsen fraværende.

Når et fagforbund uttaler seg så bastant, må vi kunne forvente at det skjer på grunnlag av reell innsikt – ikke ideologi eller generaliseringer.

Derfor inviterer vi Petr Vasilev til en åpen og saklig samtale. La oss sammen se på hvordan reglene faktisk slår ut og hvordan vi kan sikre både seriøse arbeidsforhold og tilgang på den kompetansen Norge trenger for å lykkes i omstillingen.

Tar du utfordringen, Petr?