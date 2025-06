Tror Rødt virkelig at staten kan klare seg uten IT-konsulenter?

Først vil jeg gjerne fortelle hvorfor jeg ønsker at du kommer på besøk til oss i Webstep. Da får du muligheten til å hilse på våre over 450 dyktige konsulenter i Norge. Vi er en del av de over 50.000 menneskene i Norge som definerer oss som IT-konsulenter.

At Rødt er så skeptisk til en hel yrkesgruppe som både er høyt kompetent og solide skattebetalere, er i utgangspunktet bekymringsfullt. Derfor er også din nullvisjon for offentlig konsulentbruk, en fullstendig avsporing av debatten.

Jeg ønsker også at du skal få lære mer om hvorfor det er rasjonelt og samfunnsøkonomisk fornuftig å leie inn IT-konsulenter til offentlig sektor.

Erfaringsoverføring

Noe av det viktigste en konsulent bidrar med, er erfaringsoverføring, kompetanseutvikling og opplæring i organisasjonene de jobber for. Når man leier inn en konsulent, får man ikke bare kompetansen til én enkeltperson – man får tilgang til kunnskapen og erfaringen til hele selskapet bak.

En annen fordel er at konsulenter jobber på tvers av prosjekter, noe som bidrar til å unngå gjentakelse av feil og gir raskere fremdrift.

Konsulenter leies også inn for å løse oppgaver som er så spesialiserte at det ikke er lønnsomt å ha fast ansatte med den aktuelle kompetansen. Et siste viktig poeng: Konsulenter dekker midlertidige kapasitetsbehov som det ikke er hensiktsmessig å håndtere med faste stillinger.

Alt på anbud

Ifølge Digi.no er du sitert på at du «ikke har regna på kostnadene, men tror det vil være mulig å spare penger. I dag er vi helt prisgitt hva de kommersielle leverandørene tar i pris.»

Her er det mye som skurrer.

For det første: Alle offentlige IT-prosjekter legges ut på anbud. I de fleste tilfeller mottas det tilbud fra over ti aktører. Disse vurderes på en kombinasjon av pris, kvalitet og kompetanse. Pris er alltid et svært viktig element, noe som gjør at avtalene vinnes til markedspris.

Hvis det virkelig var slik at IT-konsulenter er mye dyrere enn fast ansatte, ville bransjens lønnsomhet sett helt annerledes ut. Etter vår erfaring ligger gjennomsnittlig driftsmargin i bransjen på under 10 prosent.

Invitasjonen

Rødt – og deler av venstresiden – bør erkjenne at IT-konsulentene er kommet for å bli. Et godt samarbeid mellom konsulentmiljøene og offentlig sektor er faktisk en forutsetning for at staten og digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap) skal lykkes med målet om å gjøre Norge til verdens mest digitaliserte land innen 2030.

Derfor, Drevland Lund, håper jeg du takker ja til invitasjonen.

Jeg vil gjerne vise deg hvordan vi faktisk jobber – hvordan våre erfarne konsulenter hver dag løser komplekse oppgaver for staten på en effektiv og kompetent måte. Du kan også få se hvordan vi leverer hele team som er samkjørte, erfarne og godt trent på nettopp slike oppgaver.

Tar du turen?