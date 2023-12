IT-bransjen må ikke være forbeholdt noen heldige få

Regjeringen har gått bredt ut og bedt om innspill til ny digitaliseringsstategi, og vi har gladelig benyttet anledningen. Twoday har rettet søkelyset mot at Norge er nødt til å styrke IT- satsingen gjennom hele utdanningsløpet dersom vi skal være i stand til å henge med på teknologiutviklingen vi ser i verden. Her skal jeg forklare hvorfor.

Ved et besøk på NTNU i fjor kom jeg i prat med noen datateknologistudenter. Vi diskuterte trender i bransjen og utfordringer i hverdagen, før diskusjonen peilet seg inn på mangfold. Debatten har vært høyt på agendaen i IT-bransjen i flere år, men først og fremst knyttet til kjønn og etnisitet.

Tidlig eksponering for programmering

Studentene hadde åpenbart reflektert over disse utfordringene, men det var noe annet de sa som fattet interessen min. Nemlig det demografiske mangfoldet i bransjen. Studentene kunne fortelle at veldig mange av klassekameratene ved datateknologi på NTNU også hadde vært elever ved samme videregående skole. Fellesnevneren? Høyt utdannede foreldre og tidlig eksponering for programmering. Og konsekvensen? En IT-bransje forbeholdt de få.

Hvordan skal vi så løse denne utfordringen? Først og fremst må vi å utdanne flere. Det er estimert at Norge har behov for opptil 40.000 flere sysselsatte med IT-kompetanse i 2030 – det er drøyt seks år unna. Samtidig ble antall relevante studieplasser redusert i 2023. Men for å åpne døren for et enda bredere lag av befolkningen, holder det ikke bare å øke antall studieplasser.

Store forskjeller i forutsetningene

Vi må styrke IT-satsingen i hele utdanningsløpet, og det starter allerede i grunnskolen. I dag bakes programmering inn i andre viktige realfag, og det er ingen garanti for at elever som går ut av ungdomsskolen, har basis programmeringskunnskap. Tusenvis av barn og unge får aldri oppleve mestringsgleden ved å beherske programmering – de blir tvert imot aldri eksponert for det. Allerede her åpner vi for store forskjeller i forutsetningene for en karriere innenfor IT, som i neste fase resulterer i et mindre mangfoldig studiemiljø og i siste instans en mindre mangfoldig IT-bransje.

Det er naturlig å stille spørsmål ved om en mangfoldig IT-bransje i seg selv er et mål. I Twoday mener vi det er liten tvil om betydningen. Dersom våre teknologer skal lage digitale løsninger som speiler samfunnet, trenger vi mennesker med ulike bakgrunner fra hele samfunnet. Det er faktisk en forutsetning, og den er ikke unik for oss i Twoday, men gjelder hele bransjen.