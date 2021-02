Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Debattinnlegg kan sendes til tips@digi.no

I den ferske rapporten «Norges behov for IKT-kompetanse i dag og framover», som blant andre Abelia, IKT-Norge og Digital Norway står bak, gjør manglende tilgang på IT-kompetanse at norsk næringsliv frem mot 2030 risikerer et verditap/produktivitetstap på 2,2 milliarder årlig. Ifølge rapporten trengs det 40 000 flere med IKT-utdanning i 2030 enn i dag.

I et marked med stor etterspørsel og få ressurser, vil timeprisene bli høye, mens leveransekvaliteten ofte er lav. Dette har lenge vært situasjonen for kjøpere av IT-konsulenttjenester i store deler av IT-markedet.

Digitaliseringen av både virksomheter, bransjer og offentlig sektor går ufortrødent videre. I tillegg har koronapandemien akselerert den digitale transformasjonen dramatisk. Overgang til nye teknologier, som skytjenester og kunstig intelligens, stadig større IT-sikkerhetstrusler og et endeløst tilfang av nye løsninger, gjør at høy pris og lav kvalitet vil være en utfordring i mange år fremover på en rekke IT-områder.

Hjertesukk fra Trondheim

Hjertesukket fra Bjørn Villa, IT-direktør i Trondheim kommune, beskriver situasjonen sørgelig presist: «De profesjonelle aktørene leverer lav kvalitet til for høy pris,» skriver Villa på sin LinkedIn-profil i desember 2020.

Dette er verken holdbart eller akseptabelt, og lenger nede leser vi: «Dessverre må vi hver dag møte på jobb for å unnskylde oss overfor organisasjonen pga manglende leveranser og kvalitet for øvrig på et nivå som knapt lar seg måle.»

Dette gjelder ikke bare offentlig sektor. Også i det private «lider» virksomheter under at IT-konsulenttjenester koster mer enn de smaker. Ifølge tall fra SSB omsettes det konsulenttjenester for om lag 100 milliarder kroner i Norge. For mange virksomheter er dette en betydelig kostnad. Derfor er det viktig at pengene brukes riktig.

Riktig medisin for billigere og bedre konsulenttjenester

I Trondheim vil Bjørn Villa bygge opp en egen, stor IT-organisasjon. Det er feil løsning på problemet. Det er måten IT-konsulenter kjøpes og selges på som må endres.

Min erfaring etter flere tiår i IT-bransjen er at det er to fundamentale feil i hvordan konsulenttjenester kjøpes og selges på. Og både leverandører og kunder gjør feil ...

Man vet ikke hva man får.

Det er liten eller ingen åpenhet rundt erfaring, sikkerhetsklareringer, kompetanse og sertifiseringer hos de aktuelle konsulentene. I Norge kan man prate seg til en IT-jobb og snakke på seg kompetanse og erfaring, uten at det fremlegges tilstrekkelig dokumentasjon eller foretas skikkelige bakgrunnssjekker.

Bedriftene bruker de innleide IT-konsulentene feil.

Mange ber om å få navngitte konsulenter til sine konkrete prosjekter. Det resulterer ofte i at de utvalgte personene enten blir brukt på oppgaver de er overkvalifiserte til eller ikke har kvalifikasjonene til. En løsningsarkitekt skal ikke brukes til utvikling, til UX eller til å skrive kode. Alle virksomheter kan ikke bruke de mest erfarne konsulentene til all slags arbeid.

Løsningen på punkt 1 er at konsulenthusene begynner å tilby konsulentene sine slik at kundene får dokumentert erfaring, utdanning og sertifiseringer på hver enkelt konsulent på en slik måte at man kan forsvare den gitte timeprisen.

Løsningen på punkt 2 er at kjøperne får nok informasjon slik at de kan velge riktige ressurser til riktig pris til de rette oppgavene.

Det er mulig å levere konsulenttjenester med høy kvalitet til fornuftig pris, men det krever at markedet – altså konsulenthusene og kundene i privat og offentlig sektor – begynner å kjøpe og selge konsulenttjenester på en helt ny måte.