Kampen for en bærekraftig IT-bransje

Mineraler som kobolt og kobber er uunnværlige i produksjon av både IT-utstyr og batterier, men utvinning av og handel med disse mineralene foregår ofte under forhold vi ellers ikke ville stått inne for. Vi må belyse dette dilemmaet for å tvinge frem endring.

Elektriske kjøretøy og grønne teknologier er avgjørende for å redusere utslipp av klimagasser og minske avhengigheten av fossile brensler. I hjertet av denne grønne overgangen ligger etterspørselen etter betydelige mengder kobber og kobolt. Kobbers utmerkede ledningsevne gjør det essensielt for elektrisk kabling og batteriteknologi, mens kobolt er et kritisk element i litium-ion-batterier, som driver alt fra smarttelefoner til elektriske biler. Til tross for at landene som står for brorparten av utvinningen av disse mineralene, har store utfordringer når det kommer til bærekraft og arbeidsforhold, vil ikke en boikott være til hjelp, da dette ville slått beina bort under dem. Vi må heller bruke de verktøyene vi har til å tvinge inn endring.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Linn i Statens vegvesen: – Jeg trodde det gikk unna der jeg jobbet før, men her er det virkelig fart

Ødeleggelser og menneskerettighetsbrudd

Mange av verdens koboltgruver er lokalisert i Den demokratiske republikken Kongo (DRC), hvor rapporter om barnearbeid, utrygge arbeidsforhold og miljøødeleggelse er utbredt.

På samme måte har kobberutvinning i ulike deler av verden blitt assosiert med forurensning, vannmangel og betydelige økologiske påvirkninger. De påfølgende miljøskadene truer ikke bare de lokale økosystemene, men går også ut over livsgrunnlaget og helsen til samfunnene i gruveområdene.

Et etisk dilemma

Denne situasjonen er et etisk dilemma både for forbrukerne og for oss leverandører. Koboltgruvene i DRC står for 70 prosent av utvinningen på verdensbasis, og de er på tredjeplass i verden når det kommer til kobberproduksjon. Etter selv å ha reist ned til DRC i 2016 for å bevitne hva som skjer i gruvene der, bestemte vi i Atea oss for å ta et tydelig standpunkt, se nøye på våre egne forsyningskjeder og informere våre samarbeidspartnere og kunder om det vi hadde funnet.

Vi ble med i Responsible Business Alliance (RBA), som er verdens største industrikoalisjon dedikert til ansvarlig forretningspraksis i globale forsyningskjeder, leder initiativer som Responsible Minerals Initiativ (RMI) og sikter mot å fremme ansvarlige mineralinnkjøpspraksiser som respekterer menneskerettigheter og miljøet.

Les også Lei av Open AI-dominans – lanserer allianse med over 50 medlemmer

En bærekraftig vei fremover

Vi må tørre å stille de vanskelige spørsmålene. De det ikke finnes noe tilfredsstillende svar på – ennå. Dette hjelper oss videre i kampen for en mer bærekraftig IT-bransje. Vi etablerte Atea Sustainability Focus, der formålet blant annet er å identifisere de mest presserende bærekraftsspørsmålene for bransjen, men også å skape forståelse for hvordan vi best kan jobbe sammen for å styrke forutsetningene for mer bærekraftig IT. Her jobber vi sammen med de mest progressive IT-kundene i Norden for å sette agendaen når det gjelder bærekraft. Vi kjører opplæring, lager rapporter og sørger for at temaet alltid er «top of mind» hos både leverandører og innkjøpere.

Komplekse utfordringer

Ferden mot en grønnere fremtid er full av komplekse etiske og miljømessige utfordringer. Eksempelet med utvinning av kobber og kobolt for batteriproduksjon og teknologiske nyvinninger understreker behovet for en balansert tilnærming som forsoner våre miljøambisjoner med realitetene av mineralutvinning. Ved å omfavne transparens, innovasjon og internasjonalt samarbeid kan vi navigere dette paradokset og arbeide mot en virkelig bærekraftig fremtid.