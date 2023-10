Karianne, ikke sløs bort muligheten!

Det er ikke lenge til kvantedatamaskiner tar knekken på dagens krypteringsløsninger, noe som vil gjøre det utfordrende å beskytte kommunikasjonen over internett. Mer helhetlig personvernpolitikk er etterspurt. Etablering av store datasentre er blitt mer konfliktfylt. Utviklingen og bruken av kunstig intelligens i offentlig sektor kan ikke bare overlates til hvert enkelt departement. Utbygging av samfunnskritisk digital infrastruktur har gått fra «nice to have» til «need to have».

Repetitive manuelle yrker og arbeid med datainnsamling og -inntasting vil bli sterkt påvirket av kunstig intelligens og automatisering. Digitalisering handler ikke lenger om bare digitalisering av selvangivelsen, men om hva slags samfunn og arbeidsmarked vi ønsker å ha i fremtiden. Tyngden som pålegges en digitaliseringsminister har aldri vært større.

Uheldig spredning

For over 50 år siden ble Klima- og miljødepartementet etablert for å samle kompetanse, koordinere innsats og ta lederskap i håndtering av komplekse miljøutfordringer. Statens arbeid med digitalisering, teknologi og telekommunikasjon har derimot gjennom tidene vært spredt over flere departementer, som Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Moderniseringsdepartementet (som så ble til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet), Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (som var en fusjon av Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og planavdelingen i Miljøverndepartementet). Embetsverk har blitt omplassert flere ganger de siste tiårene av flere regjeringer. Dette er uheldig.

I forrige stortingsperiode gjennomførte Solberg-regjeringen en omorganisering og opprettet ny post som digitaliseringsminister i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Denne samlet mer av embetsverket som jobbet med det digitale. Støre-regjeringen fjernet så digitaliseringsministeren og endret navnet til Kommunal- og distriktsdepartementet. Vi var mange som mente det var et tilbakesteg. Nå opprettes et nytt departement som skal hete Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet, som er en organisering som minner litt om Fornyings- og administrasjonsdepartementet under Stoltenberg. Tiden er i alle fall inne for å skape varige endringer i arbeidet med digitalisering og teknologi, for både politisk ledelse og embetsverk på øverste nivå.

I dagens stadig mer teknologidrevne samfunn er digitalisering helt avgjørende for å opprettholde og forbedre offentlige tjenester. Både i Norge og i resten av verden har stater og lokalsamfunn begynt å implementere digitale løsninger for å effektivisere, øke tilgjengeligheten til tjenester og forbedre kommunikasjonen med borgerne. For å lykkes med digitalisering, er god organisering innenfor staten en del av suksessformelen.

Fire punkter for suksess

For å lykkes i arbeidet med digitalisering, vil jeg fremholde følgende punkter:

Strategisk ledelse: En stat som ønsker å lykkes med digitalisering, må ha klare strategiske mål og en engasjert ledergruppe som er forpliktet til å nå målene. Dette krever politisk vilje og et dedikert embetsverk som skal være ledende på området. Da kan vi ikke fortsette å flytte på avdelinger hvert fjerde år og vedta digitaliseringsstrategier med noen års mellomrom, med og uten digitaliseringsministre.

Samarbeid og koordinering: Digitalisering involverer samtlige departementer og etater, og krever tett dialog med privat næringsliv, forskningsmiljøer og rettighetsorganisasjoner. God organisering må stimulere til bedre samarbeid og koordinering for å minimere overlapping, redusere kostnader og sikre sømløse tjenester. Det betyr at alle kan ikke få det nøyaktig slik de vil, når «helheten» skal ivaretas. Vi må ikke miste muligheter fordi vi ikke evnet å tenke på tvers av siloene.

Kompetanse og gjennomslagskraft: Alle departementer må evne å forvalte sin egen digitaliseringspolitikk, men de trenger også støtte. Vi trenger flere kompetente politikere som kan ta styring på digitaliseringspolitikken og et sterkt embetsverk med nødvendig kompetanse, mandat og gjennomslagskraft.

Sikkerhet og personvern: Den nye statsråden kan begynne å lese rapportene fra både Personvernkommisjonen og Totalberedskapskommisjonen, bare for å nevne noe. Utfordringene står i kø. God organisering innebærer også å adressere digitale trusler og ivareta innbyggernes personvern. Feiler vi for ofte her, vil tilliten forsvinne. Tillit er den tause avtalen mellom staten og borgerne, og den er uunnværlig i utviklingen av et åpent, transparent, og inkluderende digitalt samfunn.

Etablering av nytt departement er både riktig og nødvendig, og jeg vet det er mange som vil hjelpe ny digitaliseringsminister med å lykkes.