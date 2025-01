KI kan være nøkkelen til en mer likestilt IT-bransje

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Ønsker du selv å bidra i debatten, enten med et debattinnlegg eller en kronikk, les retningslinjene våre her .

Kvinneandelen i IT-bransjen er bare rundt 30 prosent og øker for sakte. En utfordring, men også mulighet, er at kvinner fortsatt tiltrekkes av noen spesifikke områder, som prosjektledelse, UX-design og dataanalyse. Disse rollene har vært avgjørende for at mange kvinner har etablert seg i bransjen. Samtidig dominerer menn fortsatt innen programmering og andre tekniske kjerneferdigheter.

Å få flere kvinner inn i bransjen er avgjørende ikke bare for likestilling, men også for bransjens utvikling. Mangfold og inkludering er ikke bare riktig – det er god forretning. Forskning viser at virksomheter som prioriterer mangfold, får bredere perspektiver, sterkere problemløsningsevner og bedre tilpasningsevne til endringer. Faktisk presterer virksomheter med mangfold i ledergruppene ofte opptil 35 prosent bedre økonomisk enn konkurrentene.

Hvorfor er det så få kvinner i IT?

Til tross for de mange fordelene med mangfold er spørsmålet hvorfor så få kvinner søker seg til IT-bransjen. Svaret er komplekst og har flere faktorer:

Utdanning: IT-utdanning har utfordringer med å tiltrekke seg kvinner, og interessen for teknologi må spire allerede i tidlige skoleår.

Arbeidskultur: En del kvinner blir skremt av et mannsdominert og noen ganger «guttete» arbeidsmiljø.

Rollemodeller: Det er ikke tilstrekkelig mange synlige kvinnelige ledere og eksperter på teknologi.

Kjønnsroller og fordommer: Gamle forestillinger om hva som er «kvinnelig» og «mannlig» påvirker fortsatt karrierevalg.

En mulighet til å gjøre noe annerledes

Selv om viljen til å ansette kvinner ofte er på plass, er det ofte mangel på kunnskap om hvordan man bryter mønsteret. Det er her KI kommer inn i bildet. Siden KI-feltet fortsatt er relativt nytt, eksisterer det ennå ikke etablerte strukturer og normer som kjennetegner andre deler av bransjen. Dette gir en unik mulighet til å tenke nytt og bygge inkluderende måter å jobbe på fra grunnen av.

Akkurat som UX-design en gang trakk mange kvinner til teknologi, kan kunstig intelligens (KI) være den neste store åpningen. Mange kvinner viser allerede interesse for KI, og med de riktige strategiene kan dette bli et springbrett for å lukke kjønnsgapet i IT-bransjen. I tillegg vil kjønnsbalanse innen KI ikke bare redusere kompetansebehovet, men også bidra til innovasjon, økonomisk vekst og en mer rettferdig teknologifremtid.

La oss lage nye fotavtrykk

Jeg håper KI kan hjelpe oss med å heve tallet fra rundt 30 prosent kvinner til betydelig høyere – og oppfordrer hele bransjen til å utnytte muligheten. Arbeidet med KI bør ikke følge gamle mønstre. Vi bør bruke muligheten til å skape nye veier, både for kvinner og for fremtidens teknologi.