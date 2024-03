KI vil ikke gi deg bedre tid – bare økte krav

NHOs ferske kompetansebarometer viser at over halvparten av deres medlemsbedrifter mener KI blir viktig for virksomhetens fremtidige vekst og konkurranseevne. Syv av ti mangler KI-kompetanse, og kun hver femte medlemsbedrift har tatt teknologiene i bruk.

Mangel på innsikt og ferdigheter gjør at kunstig intelligens i stor grad er brukt til halvhjertede testprosjekter der verdidriverne bare er kosmetiske, eller i beste fall rettet mot personlig produktivitet og tidsbesparelser på trivielle oppgaver.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Linn i Statens vegvesen: – Jeg trodde det gikk unna der jeg jobbet før, men her er det virkelig fart

Med dette som bakteppe, er det viktig å forstå at KI handler om mer enn å bli god på Chat GPT. KI vil ikke spare deg for tid, men gir rom til å ta på seg flere oppgaver innenfor tiden du har. Derfor vil teknologien endre forventingene til hvor effektiv du er og hvor mye det forventes at du gjør. Slik tilfellet var for skrivemaskinen, kopimaskinen, PC-en og mobiltelefonen. KI føyer seg inn i en lang rekke av tidsbesparende teknologier, der utfallet til nå er at vi aldri har hatt mindre tid.

Les også Undersøkelse: Tre av ti bruker KI-verktøy sjefen har forbudt

Fant 250 problemstillinger

Ferdigheter på kunstig intelligens vil endre bedriften. Man kan komme raskere til markedet med nye tjenester og produkter. For å hente ut verdiene, må ledelsen forstå at KI handler om forretning, ikke om teknologi. KI bør ikke håndteres som en «løsning som ser etter problemer». Man må starte med å identifisere hvilke utfordringer og muligheter du har i organisasjonen, for så å vurdere hvilke av disse som kan løses med kunstig intelligens – en øvelse som krever kunnskap og refleksjon. Dette starter med å sende ledergruppen og toppleder på «KI-skole».

I en øvelse vi gjorde for en stor bedrift, ble ledere og et utvalg ansatte bedt om å finne utfordringer og muligheter i sin egen arbeidshverdag, uten å tenke på om KI kunne være løsningen. Resultatet ble over 250 unike problemstillinger, fordelt på ti løsningsområder. Deretter ble hver problemstilling rangert etter mulig verdiskaping, løsningskompleksitet og om KI ville være riktig oppskrift. Etter å ha filtrert vekk oppgavene som kunne løses bedre med noe annet enn KI, satt vi med over 200 innganger der generativ KI eller maskinlæring kunne løse oppgaver raskere og bedre.

Resultatet av øvelsen over var at ledelsen fikk en kvalifisert oversikt over KI-relaterte bruksområder, så vel som en dyp temperaturmåling på sin egen forretning. I tillegg fikk de et klart og begrunnet svar på hvilken kompetanse de manglet, som var noe annet enn det de trodde før denne øvelsen ble gjennomført.

Les også Norge perfekt for empatisk KI

Mye fortere enn vi forutså

For bare to år siden sa de fleste, inkludert jeg, at det ville ta mange år før vi ville kunne se KI-modeller som kunne minne om Kunstig Generell Intelligens. Nå ser det ut som om det kan skje allerede i 2024.

Sam Altman, lederen av Open AI, som står bak Chat GPT, sa nylig at vi ville ha generell kunstig intelligens (AGI) om bare syv måneder – altså modeller med mange av de samme rasjonelle og tenkende egenskapene som oss mennesker. Når det blir en realitet, vil det åpne opp for å kunne løse enda flere og mer kompliserte problemstillinger. Vi snakker da ikke lenger om store språkmodeller, men om store verdensmodeller. Det blir da enda viktigere å følge med på den teknologiske utviklingen og fokusere på de riktige tingene i forretningen sin. Vinnerne blir de som følger med i timen.