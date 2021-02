Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Debattinnlegg kan sendes til tips@digi.no

Søken etter kunnskap tørkes ikke selv om vi sitter på hjemmekontor. Vi trenger godt med påfyll for å kjenne at vi i dagens omstendigheter utvikler oss i riktig retning. Kunnskap er ferskvare, og skal vi alle henge med, må vi ha regelmessig påfyll.

Det var med et optimistisk blikk for 2021 jeg åpnet laptopen på hjemmekontoret i det nye året. Håpet var å snart være tilbake i jobblokalene med kollegaene mine rundt meg og gode faglige diskusjoner. Men å starte 2021 med blanke ark ble raskt byttet ut med nok en uforutsigbar periode med hjemmekontor, og den stille gjenklangen av 2020 lyder fortsatt i gangene på kontoret.

Camilla Høifødt er faggruppeleder for UX-design i Sopra Steria.

I Sopra Steria står læring og fagutvikling helt sentralt. En arena for kunnskapsdeling er faggrupper. Faggrupper er ansattdrevne grupper for deling av erfaring og kunnskap om ulike fagområder. Vi har blant annet faggrupper for industridesign, spillutvikling, mixed reality, gevinstrealisering, DevOps og IoT.

Under korona ble jeg faggruppeleder for UX-design, og sammen med min kollega Preben skulle vi holde oppe den faglig koken. Vi gikk fra fine lokaler med whiteboards og post-its så langt øye kan se, til ‘gjemmekontor’, mute-knappen og Zoom-fatigue. Vi måtte brette opp ermene og tenke nytt. Her er noen tips til deg som skal fasilitere initiativer for faglig utvikling – fra hjemmekontor.

Del fra ferske og aktuelle erfaringer

Når pandemien meldte sin ankomst, opplevde vi mange av de samme utfordringene. Vi eksperimenterte med nye måter å jobbe på, som noen ganger lykkes og andre ganger feilet. Det brakte med seg gode lærdommer som kan være nyttige for andre. Gi rom for å dele både stort og smått – selv en ny funksjon i Teams, en snarvei i Figma eller en mal i Miro kan være verdifull.

Skaff innsikt i hva medarbeiderne dine trenger

Hva vil kollegaene dine lære mer om? Hva har de hørt nok av? Hva kan de bidra med? En enkel brukerundersøkelse gir deg fersk innsikt i hva behovene er. Og det blir tydeligere hvor du bør legge inn kruttet for å ha et attraktivt faglig tilbud.

Tilpass og varier formatet

Tidligere har vi forbeholdt fagmøter til etter arbeidstid, på 2 til 3 timer. Digitalt er det lurt å ha kortere møter, og ved ulike tidspunkter. For noen er det fremdeles ypperlig med litt faglig påfyll rett etter jobb, mens andre orker ikke mer skjermtid etter nok en dag med møter over Teams (og det er helt greit). Variasjon er nøkkelen – slik at alle kan delta inni mellom. Vi utfordret det tidligere formatet og kjørte morgenmøte med braksuksess. Rigg dere til kl. 8. med rykende fersk kaffe og nybakte rundstykker. La gruppen lene seg tilbake mens en ildsjel holder et faglig innlegg. En motiverende start på dagen! Ta gjerne opp fagmøtet slik at det er tilgjengelig i etterkant.

Bruk eksternt nettverk

Faglig påfyll utenfra er gull verdt. Som konsulenter lever vi av å være oppdatert på hva som skjer i markedet og hva kundene våre trenger – og da må vi ha kunnskap fra ulike perspektiver. Bruk eget, eller kollegaers nettverk, for å få tak i noen eksterne ildsjeler som kan krydre fagmøtet.

Lær av hverandre

Del fagmøtet med likesinnede fra et annet selskap eller en annen bransje som interesserer seg for det samme. Vi slo oss sammen med med designere fra et annet selskap, og kjørte hver vår faglige bit. Sitter dere med kompetanse som kan være interessant for andre, eller ser dere noen som gjør noe bra dere vil høre mer om? Inviter og lær av hverandre.

Ivareta den gode diskusjonen

I digitale møter kan man fort ende opp med å sitte passivt å høre på et foredrag. Men de gode diskusjonene er fremdeles viktig selv om vi kjører det digitalt. Bruk «break-out rooms» i Teams og del opp i flere små rom. Gi deltakerne en oppgave hvor de må diskutere. Engasjementet og deltakelsen øker, og deltakerne opplever å få brukt kunnskapen sin. Husk å justere tidsplanen etter antall deltakere, slik at gruppene får dele refleksjonene sine i etterkant.

Jeg er definitivt ikke den eneste som ønsker at vi snart kan møtes fysisk for å diskutere ansikt til ansikt. Det er noe magisk som skjer når du putter kreative sjeler i samme rom for å diskutere temaer med fri flyt av ideer og et brennende engasjement. Men enn så lenge tilpasser vi oss, lærer underveis og gjør det beste ut av digitale fagmøter. Med disse tipsene håper jeg du, som meg, holder ut enda litt til, og kan holde kunnskapen ved like fra hjemmekontoret.