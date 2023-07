Kunstig intelligens: En syretest av demokratiet

Kunstig intelligens (KI) som ChatGPT har enormt potensial til å forbedre verden, men én ting jeg er særlig bekymret for er de skadelige effektene som KI kan ha på demokratiet.

Polariserende innhold og falske nyheter

For det første: Algoritmer som benyttes på sosiale medieplattformer belønner ofte mer polarisende innhold. Et politisk parti i Polen innrømmer i en rapport fra 2021 at de følte seg tvunget til å innta mer ekstreme politiske posisjoner for å bli plukket opp av algoritmen og nå ut til flere.

For det andre: Vi har alt sett at KI har potensialet til å generere falske nyheter og desinformasjon. Oxford Internet Institute sin analyse av #MacronLeaks viser at på den franske valgdagen ble 50 prosent av Twitter-innholdet ble generert av bare tre prosent av kontoene, med et gjennomsnitt på 25 unike tweets per minutt og 9 500 retweets av disse hver time.

Det er på tide å ta kontroll over teknologien og ikke overlate det til de som har laget den eller de som tjener på den, slik at vi styrer teknologien og ikke den oss.

Kan og vil bli brukt på alle måter der det er insentiv

Kunstig intelligens har potensialet til å optimalisere alt fra kreftforskning til oppdagelse av nye medisiner, men den kan også optimalisere ting vi virkelig ikke vil.

Oak Ridge national laboratories sin KI som normalt brukes til å oppdage nye kurer ble kjørt i revers og oppdaget stoffer som ligner på VX, en av de dødeligste nervegiftene vi vet om samt 40,000 andre vi ikke engang visste om. Dette skjedde i løpet av seks timer.

All teknologi kan og vil bli brukt på alle måter som mennesker har insentiv til å bruke den til. Hvis kjemiske eller biologiske våpen var enkle nok å utvikle til at terrorister kunne gjort det ville de ha gjort det. Hvem er ansvarlig for å forhindre at ikke neste terroristangrep ikke blir utført med kjemiske eller biologiske våpen utviklet med Kunstig intelligens? Alvoret med kunstig intelligens er at det øker risikoen for farer på en måte ingen andre teknologier kan.