La oss lage et Altinn for helse

Det er gledelig å se at debatten om digitalisering i helsesektoren er i bevegelse. I et nylig innlegg spør Liv Oftedal Rossow om dataplattformen virkelig må komme først. Svaret er nei – og ja. Det er ikke et enten-eller, men et både-og.

Digitalisering er ikke én teknisk løsning, men en helhetlig transformasjon av hvordan tjenester utformes, leveres og forbedres. Applikasjoner, brukergrensesnitt og arbeidsverktøy er helt sentrale. Men de bygger på data. Og uten data, ingen digital transformasjon.

Derfor handler denne diskusjonen ikke om å bremse digitaliseringen – den handler om å styre den. I dag er det mange aktører som trekker i hver sin retning, uten en felles strategi. Vi har flinke fagmiljøer og mange initiativer, men mangler en tydelig dirigent. Uten retning og felles takt får vi ikke den farten vi trenger.

Et «Altinn for helse»

Altinn løste ikke alle utfordringer i offentlig digitalisering, men det la grunnlaget for samspill mellom tjenester og etater. I dag er det mulig for næringsliv og innbyggere å navigere gjennom en kompleks forvaltning uten å forstå systemarkitekturen bak. Det er denne typen digital infrastruktur vi trenger i helsesektoren også.

Helsevesenet er sammensatt og fragmentert. Derfor er det enda viktigere å ha felles prinsipper, datastandarder og et minimum av felles plattformstruktur. Ikke fordi alt skal være likt, men fordi helhet krever samspill – og samspill krever grunnmur.

Mye av teknologien finnes allerede. Kompetansen er der. Og behovet er åpenbart. Likevel går digitaliseringen for sakte – og for ulikt. Mye kan spores tilbake til fravær av tydelig ansvar for koordinering. Det er ingen som setter felles retning, og dermed jobber mange med hver sin løsning uten helhet.

Sterkere sentral digital ledelse betyr ikke detaljstyring. Det handler om å legge til rette for samhandling, tempo og skalering. Akkurat som Altinn gjorde det mulig å bygge videre på plattformen med ulike tjenester, trenger vi i helse en struktur som gir rom for mangfold – men på felles grunn.

Flere land har tatt tydelige grep. Danmark har bygget en nasjonal helsedataplattform med klare standarder og sterk koordinering. Estland har digitalisert pasientdata på tvers av hele systemet, med høy brukertilfredshet. Singapore kombinerer KI og infrastruktur med strategisk styring og helhetlig systemforståelse. Fellesnevneren er ikke teknologivalgene – men ledelsen bak dem.

Helsedata er en felles ressurs

Vi snakker ofte om helsedata som noe sensitivt – og det er de. Men de er også verdifulle. Brukt riktig gir de bedre beslutningsgrunnlag, mer målrettede helsetjenester og mer effektiv ressursbruk.

Hvis vi forvalter helsedata som et fellesgode, med klare rammer for personvern og sikkerhet, kan vi skape bedre tjenester for både pasienter og fagfolk. Men det forutsetter at data er tilgjengelige, strukturerte og mulig å koble – og det skjer ikke uten ledelse og koordinering.

Det er vårt inntrykk at mange fagpersoner i helsesektoren i dag ønsker mer digitalisering og ser behovet for bedre verktøy og systemer som kan støtte dem i hverdagen. Bremsene ligger sjeldnere hos sykepleiere og leger – og oftere hos premissgivere som er usikre på investeringer, styring og gjennomføring.

Likevel oppleves digitalisering ofte som noe som påføres, heller enn noe man inviteres inn i. Opplæring skjer, men den strategiske forståelsen mangler: Hva er målet, og hvordan gagner dette både fagfolk, pasienter og samfunnet?

Digital teknologi skal ikke erstatte menneskelig innsats, men gjøre den mer virkningsfull – gjennom bedre oversikt, smartere arbeidsflyt og frigjort tid. Vi må snakke mer om hvordan teknologien kan styrke kjerneoppdraget i helse – ikke konkurrere med det.

Vi må ville mer

Vi står ikke i fare for å digitalisere for mye. Vi står i fare for å digitalisere uten helhet og uten ledelse. Derfor må vi tenke mer som systembyggere og mindre som leverandører av enkelttiltak. Vi må tørre å tenke Altinn for helse.

Det handler ikke bare om teknologi, men om struktur og samhandling. Om en felles retning for de som utvikler, og reell støtte til de som utfører. Det haster ikke fordi teknologien løper fra oss – men fordi behovene gjør det. Hvis vi skal klare å gi innbyggerne helsetjenester med høy kvalitet også i fremtiden, må vi endre måten vi leder digital utvikling på i dag.

Vi trenger noen som tar på seg dirigentrollen.