La oss sikre at Remarkable forblir i Norge

I 2011 omsatte Opera Software for nærmere én milliard kroner og hadde et overskudd på 250 millioner kroner. Hovedkontoret var i Oslo med 600 talenter fra 55 nasjonaliteter, og vi var blitt verdens ledende kompetansesenter for webteknologi. Utviklere fra hele verden søkte om å få flytte til Norge for å bli med på eventyret. 350 millioner personer fra hele verden brukte Opera-browseren, og Jon von Tetzchner drømte nå om én milliard brukere.

Slik gikk det ikke. Styret i Opera Software valgte å selge til utlandet. I 2016 ble Opera-browseren solgt til kinesiske Kunlun Tech for 5,1 milliarder kroner.

I dag er det 71 medarbeidere igjen i Norge.

Remarkable presenterte forrige uke «remarkable» resultater for fjoråret. En imponerende omsetning på 3,7 milliarder og en tidobling av overskuddet til 300 millioner kroner.

Les også Opera: Vil gi deg 100.000 for å bruke nettleseren deres på en øde øy

Utfordring til Norges finansmiljø

Samtidig åpnet Remarkable sitt nye hovedkvarter, som viser hvilken kultur de har bygget opp og hvilke ambisjoner de har – ikke ulikt hvordan Google, Facebook og Apple tenker hva angår hovedkontor …

La oss nå sikre at Remarkable forblir et norsk selskap med kompetansen knyttet til Norge. Utfordringen går til Norges finansmiljø.

Verdien av å ha slike fyrtårn som Remarkable i Norge er enorm.

Kudos til Magnus Haug Wanberg og alle de ansatte i Remarkable og til de investorene som trodde på at det var mulig å lage et slikt produkt og banke Microsoft, Google, Samsung og Amazon selv på bortebane …



Tusen takk – dere gjør at Norges unge, nye, sultne grundere får selvtillit og ser det er mulig. Litt som Ole Kristian Furuseth gjorde for norske alpinister på 90-tallet … og se hva det har bidratt til av norske flagg i internasjonal alpinsport.

Innlegget er tidligere publisert av Rolf Assev på Linkedin.