Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Debattinnlegg kan sendes til tips@digi.no

At det er mangel på IT-spesialister er ingen nyhet, og i en rapport fra TEKNA, Negotia og EL og IT-forbundet påpekes det at det er behov for 40.000 flere sysselsatte med IKT-utdanning innen 2030.

Studie på studie viser at mangelen på ansatte med de rette IT-ferdighetene koster bedrifter dyrt i tapt inntjening, resultat og manglende vekst. Samtidig ser vi økende digitalisering i mange norske selskap som vil kreve mer og mer av IT-avdelingene. Disse er allerede hardt presset og sliter med å takle den endeløse strømmen av oppgaver.

Ansett generalister

Jeg vi si at det er tre måter å løse dette enorme problemet på:

For det første, vi kan og skal utdanne flere mennesker, men det tar tid. For det andre, vi kan gjøre alt vi kan for å tiltrekke oss eksperter fra andre selskaper og andre land, men det endrer ikke den generelle mangelen på IT-eksperter og vil sannsynligvis være en ganske dyr affære.

Det tredje alternativet mener jeg det mest levedyktige alternativet akkurat nå: Ansett kunnskapsrike tech-generalister i stedet for de IT-ekspertene du uansett ikke får tak i nå, og implementer deretter de riktige teknologiplattformene. Såkalt lavkode og automatisering – IT-generalister kan fint bruke dem.

Lavkode er en teknologi som kombinerer fordelene med rask programvareutvikling og dra-og-slipp-brukergrensesnitt. Det betyr at det store kodearbeidet som vanligvis ligger i bunn, ikke bare kan minimeres, men også demokratiseres, slik at andre enn IT-ekspertene kan skape nye digitale løsninger.

Med lavkode kan omtrent alle – fra analytikere til produksjonsledere – strukturere forretningsprosessene og funksjonene de selv trenger, uten å måtte bruke tid og penger på eksterne programmerere, og faktisk med ganske lite hjelp fra IT-ekspertene.

Lavkode og automatisering

Pandemien gjorde at mange selskaper transformerte digitalt i rekordfart for å tilrettelegge for eksternt arbeid. IT-avdelingene ble stilt overfor store prøvelser. Mange IT-folk innså da at med lavkode og automatisering kunne de enkelt håndtert flere av de enklere oppgavene og dermed frigjort tid til større og mer komplekse prosjekter.

For eksempel: Et team som er ansvarlig for data og analyse, skal utvikle en bedriftskalender som skal kunne kommunisere på tvers av forretningsområder. Målet er å kunne administrere arrangementer, kampanjer og produktlanseringer, samtidig som det må koordinere med globale helligdager og lignende.

Ved hjelp av en lavkodeplattform kan man utvikle dette til et eget program på bare noen få dager, noe som det før ville tatt måneder å fullføre. Med lavkode kan man stole på at alle organiseringsprosesser på tvers får tilgang til riktig datasett, samtidig som man kan stole på at budsjettene ikke går over styr.

Lavkode viser seg å være aller sterkest når avdelingen selv har tilgang til nødvendige datasett, slik at man enkelt kan utvikle nye applikasjoner.

Mangelen på IT-kompetanse og overbelastede IT-avdelinger vil bare forverre seg. Heldigvis kan lavkode og automatisering bidra til å lette denne arbeidsbelastningen. Denne teknologien kan hjelpe med alt fra koding av nye programmer til å administrere skymiljøer. Med disse to teknologiene får man muligheten til å fokusere mer på å innovere virksomheten, de ansatte får en god balanse mellom privat og profesjonelt liv, samtidig som det kommer hele virksomheten til gode.