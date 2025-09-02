Nå blir Norge tryggere

Dette har vi jobbet for i mange år! Tilbake i 2022 la vi fram forslag til en slik langtidsplan som regjeringen presentere i dag. Dette gjør Norge bedre rustet til å møte kriser og krig, og er et viktig skifte i norsk digitalpolitikk.

Digital grunnmur er beredskap

Mobil og bredbånd er ikke lenger bare tjenester – de er selve livslinjen i et moderne samfunn. Når ekstremvær rammer, når sabotasje eller strømbrudd oppstår, er det mobil- og bredbåndsnettene som avgjør om folk kan varsle nødetater, kommunisere med familie og holde hjulene i gang.

Planen regjeringen legger frem nå, innebærer blant annet at basestasjoner skal få tre døgns reservestrøm, at flere kommuner får forsterket ekom og at satellittkommunikasjon tas i bruk som en ny sikkerhetsløsning. Dette er helt avgjørende grep for å gjøre Norge mer robust.

Private investeringer bærer hovedtyngden

Men statens 400 millioner kroner i året er bare en liten del av bildet. Telecom-bransjen har alene investert mellom 10 og 13 milliarder kroner årlig i mobil- og fibernett siden 2015 – over 100 milliarder kroner totalt. Dette gjør sektoren til en av de mest investeringsintensive i Norge, og en av få næringer som reinvesterer store deler av sitt overskudd i ny infrastruktur.

I tillegg kommer investeringene i datasentre – en kritisk del av Norges digitale grunnmur – kommer i tillegg.

Langsiktighet og statlige investeringer

Det er behov for store investeringer knyttet til sikkerhet, beredskap og robusthet framover for å styrke vår felles sikkerhet og motstandsevne. Men ytterligere utbygging og forsterkning av infrastrukturen er ikke i samme grad bedriftsøkonomisk lønnsomt. Man kan derfor ikke forvente samme grad av investeringer framover. Denne delen av investeringene må myndighetene bidra med å finansiere, på samme måte som for Forsvaret av landet

For at næringen skal kunne fortsette å investere så mye som mulig, er det avgjørende at staten holder fast ved prinsippet om en teknologinøytral minimumsregulering og langsiktighet. Det betyr stabile og forutsigbare rammevilkår som gjør det mulig for selskapene å investere, tjene penger – og reinvestere i ny infrastruktur.

Det mest skadelige som kan skje er kortvarige politiske skifter, uforutsigbare reguleringer eller ekstra skatter og forpliktelser som undergraver investeringsviljen. Nettopp derfor er regjeringens langtidsplan et viktig gjennomslag – fordi den gir signal om retning og forutsigbarhet.

Offentlig sektor som pådriver

Det offentlige er Norges desidert største kunde – med innkjøp for over 870 milliarder kroner hvert år. Den makten kan og bør brukes mer aktivt.

Hvis staten, kommuner og etater systematisk stiller krav om sikre, robuste og fremtidsrettede digitale løsninger i sine anskaffelser, vil det ikke bare gi bedre tjenester til innbyggerne. Det vil samtidig drive frem investeringer, styrke beredskapen og løfte hele den norske teknologisektoren.

På denne måten kan myndighetene kombinere sin rolle som regulator og investor med rollen som en krevende og innovativ kunde. Offentlige innkjøp kan bli en motor for å sikre at Norge får de tryggeste og mest moderne digitale løsningene – til nytte både for næringslivet og samfunnet.

Et stort skritt – men ikke målstrek

Regjeringens plan er et stort skritt i riktig retning, men det er ikke slutten på reisen. Digital infrastruktur er ikke et prosjekt som blir «ferdig». Det er en kontinuerlig prosess, der investeringer, innovasjon og oppgraderinger må fortsette i årene fremover. Staten får nå en viktigere rolle i å gjøre mer av investeringene som en del av forsvaret av landet. Dette er ikke er bedriftsøkonomiske lønnsomt på selskapsnivå, men avgjørende for Norge på lik linje med investeringer i Forsvaret.

Når Norge nå får en langtidsplan for digital infrastruktur, betyr det at vi har fått gjennomslag for et rammeverk som gir oss mulighet til å bygge videre på en digital grunnmur i verdensklasse.

Det er en seier for Tek Norge, våre medlemmer – og hele samfunnet.