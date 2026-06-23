Nå blir Statens standardavtaler modernisert

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har oppdatert avtaleteksten om datarettigheter i Statens standardavtaler (SSA) og publisert ny veiledning. Den nye teksten gir først og fremst mer forutsigbarhet. Det er nå tydeligere hvilke data kunden eier, samtidig som leverandøren får nødvendig tilgang for å utføre oppdraget. Ved å redusere risikoen for tvister og misforståelser legges det til rette for økt trygghet ved bruk av avtalene.

Bruk av data til innovasjon

I SSA-ene for løpende tjenester får leverandørene rett til å bruke anonymiserte bruksdata til å forbedre egne tjenester, med mindre kunden reserverer seg. I de løpende tjeneste- og utviklingsavtalene åpnes det i tillegg for at leverandører kan benytte prosjektdata, for eksempel testresultater og feillogger, til intern læring. Dette er et viktig bidrag til innovasjon i markedet.

Hvordan data skal overføres ved avtalens opphør, er også tydeligere regulert i ny avtaletekst. Det er nå et krav om at leverandøren skal levere data tilbake i åpne og maskinleselige formater. I tillegg er leverandørens ansvar for sletting av data mer tydelig. Dette skaper forutsigbarhet for begge parter.

Klarere avtaletekst og bedre veiledning om datarettigheter er positivt for det offentlige og private. Det vil åpne for tryggere, mer innovative og mer profesjonelle leveranser fra markedet.

SSA-ene fremover

DFØ setter i gang et større arbeid med å modernisere statens standardavtaler. Målet er å tilpasse avtalene til nye brukerbehov og nye reguleringer og tilrettelegge for at avtalene fungerer godt i praksis. Vi ønsker også å gjøre avtalene mer tilgjengelige gjennom mer veiledning, og vil vurdere mulighetene for digitalisering av avtalene og bruk av KI for å forbedre brukeropplevelsene av SSA.

DFØ er opptatte av å sikre balanserte avtalevilkår og ønsker god involvering fra både offentlige oppdragsgivere og leverandører. DFØ vil derfor gjennomføre spørreundersøkelser og etablere en referansegruppe for å kartlegge brukernes erfaringer og behov. Du kan også sende innspill direkte til DFØ. Planen er å ferdigstille moderniseringen av avtalene i løpet av 2027.