Nå må IT-direktører bli gode på endringsledelse

I Salesforce er det en juletradisjon å slippe resultater fra vår undersøkelse rettet mot IT-direktører verden over.

Årets undersøkelse peker på noen interessante trender:

Seks av ti IT-direktører opplever at de lykkes bedre enn sine konkurrenter med kunstig intelligens (KI).

Full KI-implementering har gått fra 11 prosent til 42 prosent - en økning på 282 prosent.

KI-budsjettene er doblet. 30 prosent av ressursene går nå til agentisk KI .

. 96 prosent sier at de enten bruker eller skal innføre agentisk KI de to neste årene.

I fjor sa IT-direktørene at de tettet datahull, fjernet teknisk gjeld, styrket sikkerheten og kjørte KI-piloter. I år er de mest opptatt av skalering. Søkelyset er rettet mot kommunikasjon og endringsledelse for å hente hjem effekt fra investeringene.

Nye roller for IT-ledelsen

Mengden endringer gjør at IT-ledere må knytte enda tettere bånd med hele ledergruppen. Fordi kunstig intelligens påvirker så bredt, må IT samkjøre avdelinger, lage strategier for KI-innføring og endring og sikre at kunstig intelligens blir del av alle medarbeideres arbeidsformer.

Det krever nye prioriteringer. Søkelyset er på agentiske arbeidsflyter, integrasjon av KI i kjerneplattformene og skalering av kunstig intelligens på tvers av virksomheten. Det innebærer at IT-direktører må bruke mer tid sammen med kundenære team, og da særlig kundeservice – der bruken av KI-agenter har hatt størst påvirkning til nå.

Tryggere i rollen

Den raske utviklingen i markedet gir nye forventninger til IT-lederen som en strateg som rettleder virksomheten rundt hvilke muligheter og begrensninger som kommer med KI. Derfor er det oppløftende at tre av fire ledere føler seg tryggere i egen rolle, har økt sine KI-ferdigheter og tilegnet seg mykere lederferdigheter.

De opplever også at de har evnet å sette mål for bruken av kunstig intelligens og tilhørende forventet forretningseffekt.

Behovet for kompetanseheving er stort, både i IT-avdelingen og virksomheten ellers, og god opplæring oppfattes som en strategisk nødvendighet. Den største frykten rundt KI forblir sikkerhet og personvern, etterfulgt av en mangel på pålitelige data.

Derfor er det ikke overraskende at brorparten foretrekker leverandører som de har kjennskap og trygghet til.