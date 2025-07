Når KI hyller Hitler

Elon Musks språkmodell hyller Hitler, sprer antisemittisme og omtaler Polens statsminister som «a fucking traitor». Alarmklokkene bør ringe hos flere enn de av oss som reagerte på Musks nazihilsen under Trumps innsettelsesseremoni.

Da Kommunalbanken i januar 2024 valgte å droppe Meta og heller satse på redaktørstyrte medier for vår annonsering, var det først og fremst av forretningsmessige årsaker. Vi opplevde dårlig effekt på innleggene, nådde ikke målgruppen og hadde alt for kort lesetid til å kunne formidle budskapet. Den lave og synkende tilliten folk har til sosiale medier tilsa også at dette ikke var for oss.

En bonus var imidlertid at annonsekronene heller går til norske, redaktørstyrte medier enn til multinasjonale aktører som fyller nettet med falske nyheter og polariserende innhold og sluser inntektene sine til skatteparadiser.

Ett år senere gjorde jeg opp status og konstaterte at det «var på sin plass å anerkjenne at redaktørstyrte medier, som lokalavisene, er vårt viktigste forsvar mot en medievirkelighet skapt av Elon Musk og Mark Zuckerberg på bestilling fra høystbydende.»

På dette tidspunktet hadde Zuckerberg annonsert at Meta ville kutte ut faktasjekk. Elon Musks selvradikalisering hadde vi kunnet følge live på Twitter og senere i et forrykende tempo på X, hvor han slapp inn tidligere utestengte fascister, stengte ute journalister og aktivt bidrar til å spre feil- og desinformasjon. Amazon-eier Jeff Bezos, som også eier Washington Post, brukte sin makt til å gripe inn i redaksjonelle vurderinger, noe som har medført flere protestavganger fra avisen. Dette er altså verdens tre rikeste mennesker.

Disse tek-gigantene stod i kø for å sponse seremonien da Donald Trump igjen ble innsatt som president, og deltok sammen med toppsjefene i Alphabet (Google), Apple og Tiktok på Capitol Hill under seansen som først og fremst vil bli husket for Musks nazihilsen.

Noen dager tidligere, i sin avskjedstale til nasjonen advarte Joe Biden mot veksten i det teknologi-industrielle kompleks og at amerikanere nå begraves i et skred av desinformasjon. «Den frie presse forvitrer. Redaktører forsvinner. Sosiale medier gir opp å faktasjekke. Sannheten blir kvalt av løgner som fortelles for makt og profitt», sa Biden.

Dette burde bekymre flere av oss. En håndfull styrtrike menn er på god vei til å skaffe seg full kontroll over informasjonsflyten til millioner av mennesker, med alle mulighetene det medfører. Men også titusenvis av bedrifter har langt på vei gjort seg avhengige av amerikanske tek-selskaper i sin daglige drift. Og «alle» jobber med å implementere KI i sine virksomheter. Hvis det går slik Alphabet-sjef Sundar Pichai har spådd – at KI vil bli større enn internett, bør vi ta en alvorlig prat om hvordan vi skal håndtere dette.

Lar vi det skure og gå og setter vår lit til moralen eller vurderingsevnen til tek-gigantene er vi virkelig i trøbbel. Groks lefling med antisemittisme er en påminnelse om det.