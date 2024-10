Norden må være drivkraft i KI-kappløpet

Verden har ofte sett mot Norden for inspirasjon i håndteringen av store samfunnsutfordringer. Vi har vært pionerer i alt fra det grønne skiftet til likestilling i arbeidsmarkedet. Våre samfunn er bygget på åpenhet, trygghet og tillit. I stor grad takket være våre lands sterke politiske, kulturelle og økonomiske samarbeid.

Men verden er i endring – akkurat nå i en usikker, uforutsigbar og utfordrende retning. Vi står overfor en rekke nye, presserende utfordringer som ikke bare truer oss i Norden, men også resten av det europeiske kontinentet.

På hjemmebane håndterer vi demografiske endringer, der en aldrende befolkning øker behovet for flere hender i velferden. Utenfor våre grenser ser vi et endret geopolitisk landskap hvor teknologi og kunstig intelligens er nøkkelen til den globale utviklingen.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold En sikkerhetsrevolusjon for hjemmekontoret

Vi må handle nå

En rød tråd gjennom mange av dagens og fremtidens utfordringer er at kunstig intelligens kan bli et avgjørende verktøy for å håndtere – og finansiere – utfordringene som møter våre europeiske velferdssamfunn. Vi må gripe mulighetene som teknologien gir for å levere bedre tjenester til innbyggerne, betydelig redusere administrative byrder, frigjøre flere hender til velferdsoppgaver og skape mer verdi for hver skattekrone. Vi må bli eksperter på å utnytte teknologi effektivt, ansvarlig og demokratisk, slik at vi ikke faller bak i den globale konkurransen.

For å lykkes må vi handle nå.

Må sette sammen byggesteinene

Norden har grunnlaget for å bli verdensledende i å utnytte mulighetene som kunstig intelligens gir. Det er høy tillit i våre befolkninger – både til hverandre og til myndighetene. Vi er relativt små land som kan handle raskt. Og vi står på et solid digitalt fundament bygget gjennom 50 år med vellykket offentlig digitalisering. Med andre ord har vi alle nødvendige byggesteiner. Nå må vi bare sette dem sammen.

For å nå våre mål vil det kreve hurtig samarbeid, kunnskapsdeling og læring av hverandre i Norden – akkurat som vi har gjort på utallige andre områder i over hundre år. Vi må gjøre dette sammen, for det er ingen grunn til at hvert land skal finne opp KI-hjulet på nytt når vi har så mye til felles. Men det vil kreve at vi akselererer etableringen av offentlig–private partnerskap og kunnskapsutveksling i Norden.

Dette var nettopp fokuset på det første nordiske KI-toppmøtet som ble holdt i København i begynnelsen av september. Her var nordiske ministre og næringslivsledere enige om at nordisk samarbeid er katalysatoren for å akselerere bruken av KI. Et nordisk senter for anvendt KI, som kan samle alle trådene og bidra til å gjøre vår nordiske region verdensledende i ansvarlig utnyttelse av mulighetene innen kunstig intelligens, vil komme hele samfunnet til gode.

Det vi har oppnådd sammen innen utdanning, det grønne skiftet, velferd og likestilling, må vi nå gjøre med KI – både for Norden og for Europa.