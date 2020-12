Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Debattinnlegg kan sendes til tips@digi.no

Med et annerledes år og et krevende førjuls-bilde, er 2020 likevel et år med flere spennende selskaper som har gått på børs i USA. Ifølge Renaissance Capital har mer enn 200 selskaper som har en verdi på mer enn USD50 millioner, blitt børsintrodusert. Med pandemien og de noe krøllete børsintroduksjonene av Uber og WeWork i 2019 som bakteppe, kan dette virke overraskende.

I forrige uke, onsdag 9 desember, gikk to spennende selskapet på børs: overnattingsselskapet Airbnb og hjemleveringsselskapet DoorDash.

DoorDash leverer ting hjem til folk som av ulike grunner ikke kan eller vil oppsøke leverandøren. De er med andre ord som Foodora. Onsdag 9 desember ringte børsklokken for Doordash på New York Stock Exchange. Aksjen ble IOPed til USD102 og sluttet på USD 190 – opp 86%. En suksess etter de fleste målestokker til tross for et samlet tap i 2020 på USD 149 millioner. Med en markedsverdi på USD72 milliarder er de mer verd enn summen av Dominos Pizza og Chipotle Mexican Grill. Men jeg er bekymret fordi pandemiselskaper er følsomme aksjer. La meg gi et eksempel.

Overlever Zoom en vaksine?

Videokonferanseselskapet Zoom har hatt en eventyrlig aksjekursutvikling siden børsintroduksjon (USD 36) i mars 2019 med en veksttakt i omsetning på over 100% i 4kv 2020. Men da nyheten om Pfizer-vaksinen ble annonsert mandag 9 november, falt aksjen med om lag 25% fra fredag 6 november USD500 til USD376 ved slutten av tirsdag 10 november. Aksjen er åpenbart følsom for positive pandemi-opplysninger ala vaksiner som kan bringe oss tilbake til normal omgang.

Jeg mener at DoorDash er en pandemi-aksje enda mer enn Zoom, av to grunner. Først fordi den er basert på at hjemkjøring har skutt fart som et resultat av pandemien og ikke på grunn av DoorDash sin innovative forretningsmodell eller attraktive markedstilbud. Vi må derfor anta at etterspørselen etter deres tjenester vil avta når alle er trygge og vi igjen kan oppsøke restauranter og andre tjenesteleverandører.

Den andre grunnen er like grunnleggende. DoorDash er, etter min mening, et selskap som opererer i et generisk «last mile» tjenestemarked hvor aktører som Lyft, Foodora, Uber Eats, GrubHub, og Postmates lett kan engasjere seg i en prisbasert «race to the bottom» strategi – eller en Red Ocean strategi. Dette gjør selskapet sårbart for C-19 forløpet, kostnadsutvikling, og innovasjoner fra andre aktører.

Aribnb skiller seg ut

I motsetning til DoorDash, har Airbnb suksess til tross for pandemien. Mens utropsprisen på NASDAQ pr. aksje ved åpning 9 desember var USD68, sluttet aksjen på USD144 samme dag – opp vel 110%. Selskapet er med andre ord verdsatt til USD100 milliarder – noe som gjør dem mer verd enn summen av Mariotte, Hilton, og Hyatt. Ikke verst for et selskap som lever av å leie ut ledige rom, leiligheter, hus, eller hytter og har tapt om lag USD2.1milliarder kroner siden oppstarten i 2018. Likevel er jeg optimistisk – primært av to grunner.

Airbnb er en del av en videre reise/turismeindustri som ble hardt rammet av pandemien. Siden i mars i år har selskapet vist stor evne til omstilling gjennom kostnadskutt og utvikling av nye utleietjenester. Resultatet var et overskudd i 3 kvartal på USD 219 millioner.

For det andre, når vi alle kan reise trygt igjen – kanskje i løpet av 2021/22 – vil fritidsreise-markedet sprette opp igjen og etterspørselen etter Airbnb sine tjenester følger etter. Det vi har sett i pandemi-perioden er at en rekke kunder har brukt Airbnb for å unngå de store hotellene hvor de lettere kan bli utsatt for smitte fra andre gjester. Kundene bruker med andre ord Airbnb for å beskytte seg.

Utsiktene for Airbnb er dermed robuste uavhengig av om C-19 vaksineringen tar tid eller ikke. Det er de ikke for DoorDash som er mer avhengig av at «normalen» kommer senere enn tidligere – noe ingen andre ønsker!