Økt fokus på digitalisering gjør at etterspørselen etter IT-tjenester, -løsninger og -kompetanse har økt kraftig de siste årene. Pandemien og tiden som kommer etter vil sannsynligvis øke etterspørselen ytterligere. Det gjør at verdsettelsen av IT-selskaper har økt, og det blir attraktivt å både kjøpe og selge selskaper i denne sektoren.

Tradisjonen er at de store kjøper mindre selskaper for å kapre markedsandeler og sikre seg en størst mulig posisjon i markedet. Dette gjør at de store og tunge dinosaurene blir enda større. Noen eksempler på dette er hvordan Evry har blitt til gjennom oppkjøp og sammenslåinger, sammenslåingen av Tieto og Evry, og nå nyheten om at Advania kjøper Visolit, som forøvrig er resultatet av en rekke oppkjøp. I tillegg har vi giganten Atea som har slukt selskaper over lengre tid.

Hvem får mest verdi ut av å bygge disse gigantene, er det kunden eller eierne?

Kundene har blitt mer digitalt modne enn leverandørene

Etter mange års erfaring med å bistå selskaper med digitalisering og digital transformasjon er vår observasjon at de store IT-leverandørene i mange tilfeller har blitt en hemsko for kundene sine. Inntrykket vårt er at mange av kundene har blitt mer digitalt modne enn leverandørene, og forventer tjenester og leveranser som er smidige, fremtidsrettet og kostnadseffektive.

Det man kan lure på er hvor langt de største IT-leverandørene har kommet i sin egen digitale transformasjon. Så langt er det i alle fall lite å spore av disrupsjon og innovasjon som endrer forretnings- og leveransemodellen deres.

Mer byråkrati og internpolitikk

Hvorfor endre seg når dagens modell er svært lønnsom og kundene har begrenset med alternativer å velge mellom?

Digital transformasjon handler ikke bare om teknologi, det handler også om ledelse, kultur, tankesett og struktur. Når de store blir større gjennom oppkjøp vil sannsynligvis ikke kundenes forventninger komme øverst på agendaen. Alle som har jobbet i store selskaper og vært med på oppkjøp eller sammenslåinger vet at det tradisjonelt medfører større hierarki, samt mer byråkrati og internpolitikk. Nettopp faktorer som er motstridende med det å være smidig, ha effektive beslutningsprosesser og være kundeorientert og endringsdyktig.

Få, store og dominerende IT-leverandører er spesielt en hemsko for mellomstore og litt større selskaper. De er på mange måter avhengig av gigantene, men har i liten grad forutsetninger for å sette tydelige premisser for tjenestene og leveransene, samt utfordre på pris. Mange av disse er selskaper med vekstpotensiale. At disse blir hemmet av IT-gigantene er samfunnskritisk og gjør at potensialet for verdiskaping og internasjonal konkurransekraft svekkes.

Kunden blir taperen

Det er ikke noe tvil om at det er eieren av IT-gigantene og selskapene som kjøpes opp som sitter igjen med den største gevinsten på kort sikt, mens kunden er taperne som ikke kan regne med noen revolusjon med det første.

Om data skal bli den nye oljen er det avgjørende at vi har et velfungerende og proaktivt IT-leverandørmarked, et marked som bidrar til at selskaper i alle størrelser kan innovere, dra nytte av fremtidsrettet teknologi, øke endringsevnen og skape verdi av data.

Vi håper eierne og styrene i gigantene er bevisst på sitt ansvar og sin samfunnsrolle, tenker nytt og setter den digitale transformasjonen tydelig på agendaen. Dette er kritisk for at det i større grad kan skapes langsiktige verdier både for kunder og eiere.