På tide å flytte Norge opp i skyen!

Norge skal bli best i Norden på sky, har regjeringen sagt. I dag kommer oppskriften på hvordan vi skal få det til. IKT-Norge lanserer en grundig rapport som viser at en raskere vei opp i skyen er en forutsetning for både sikkerhet og innovasjon.

Rapporten «Et robust digitalt Norge», utarbeidet av Capto analyse, viser med all tydelighet at skal vi lykkes, må vi dramatisk øke tempoet i overgangen til skyteknologi.

70 prosent lagrer lokalt

Dagens situasjon er alvorlig. Mellom 50 og 70 prosent av norske virksomheter – offentlige så vel som private – drifter fortsatt sine egne servere og datasenterfasiliteter. Vi er dermed potensielt betydelig mer sårbare enn nødvendig overfor cyberangrep, teknologiske feil og uforutsette hendelser. Det kan ikke fortsette på den måten, spesielt ikke i en tid preget av økende uro.

Administrerende direktør Øyvind Husby i IKT Norge.

Internasjonale skyplattformer er langt mer motstandsdyktige mot cybertrusler enn det de fleste lokale IT-avdelinger har kapasitet til å håndtere alene.

Dette skyldes avansert kryptering, kontinuerlig overvåking og oppdateringer, og automatisk redundans som sikrer driftskontinuitet – løsninger som kun profesjonelle sky-leverandører har mulighet til å investere i.

Mer bærekraftig i skyen

Dernest handler overgangen til skyen om konkurransekraft, og muligheten til å realisere strategier gjennom deling av data og samhandling. I dag skjer innovasjon i stor grad gjennom bruk av avanserte teknologier som kunstig intelligens, maskinlæring og automatisering.

Disse teknologiene krever ressurser og kompetanse som er lettere og rimeligere tilgjengelig via skytjenester. Skal norsk næringsliv beholde sin posisjon internasjonalt, må vi sørge for at tilgang til denne teknologien blir så enkel som mulig.

Et tredje viktig argument er bærekraft. Rapporten slår fast at skyteknologi kan kutte norske virksomheters energiforbruk til databehandling med opptil 75 prosent. Dette skjer gjennom effektiv bruk av fornybar energi, avanserte kjøleteknologier og optimaliserte datasentre. Skyen er dermed ikke bare et økonomisk valg, men også et viktig steg på veien mot å nå våre nasjonale klimamål.

Skyreisen kan være krevende

Men rapporten viser også at skyreisen er krevende. Mange virksomheter undervurderer kostnader knyttet til migrering, kompetanseutvikling og integrasjon med eksisterende systemer.

Dette er barrierer som må overvinnes gjennom sterkere politisk lederskap og tydelige nasjonale strategier. Her trenger vi et samlet grep fra myndigheter og næringsliv, slik at skyreisen blir både trygg og effektiv.

Vi må også ta debatten om digital suverenitet på alvor. Rapporten peker på at riktig bruk av hybride skymodeller kan styrke vår suverenitet og robusthet i krisetider. Dette er avgjørende for å sikre tillit til digitale løsninger, spesielt innen helse, forsvar og energi.

Trenger et digitalt taktskifte

Vi i IKT Norge mener tiden er overmoden for et digitalt taktskifte. Det er avgjørende at vi nå får tydeligere og mer konkrete styringssignaler fra politisk hold om at Norge trenger en klar og forpliktende «sky først»-strategi.

Regjeringen og digitaliseringsministeren må sette dette høyt på agendaen og gi offentlige virksomheter og næringslivet tydelige føringer og rammeverk som muliggjør raskere migrering til sky. Dette er nødvendig for å sikre at både offentlig og privat sektor tar steget ut av datarommene og opp i skyen. Ikke fordi sky er et mål i selg selv. Men fordi det er en forutsetning for mye av det andre vi må lykkes med i samfunnet.