Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Debattinnlegg kan sendes til tips@digi.no

I januar 2019 kunne Digi.no i en artikkel melde at «PC-salget faller for syvende året på rad». I mediene hadde man i flere år spådd at PC-ens tid var over, og at mobiltelefonen, nettbrettet og såkalte wearables skulle ta over. Vi i HP hadde likevel fortsatt tro på at PC-en ville forbli viktig i folks liv, både i hjemmet og på kontoret. I mars 2020 skulle vi, dessverre, få helt rett.

For året 2020 ble for hele verden totalt snudd på hodet, og vi har alle måttet bli hjemme – fra jobb, fra ferie og fra det sosiale. Selv nå når vi er godt inne i 2021 ser vi at sommeren fortsatt ikke er friskmeldt.

Men til tross for at koronapandemien har ført mye negativt med seg, har vi også sett et stort oppsving innen innovasjon og digitalisering. I kjernen av dette har PC-en igjen glidd frem som noe helt essensielt i hverdagen vår, og brukes både til videomøter, hjemmekontor, gaming, hjemmeundervisning og uendelige rekker av TV-serier. Dette ble bekreftet i tall fra analyseselskapet IDC som sier at etterspørselen i PC-markedet økte med hele 13,1 prosent i fjor.

For veldig mange har krisen ført til endring i bruksmønstrene i hverdagen, og de fleste vil nok erfare at mange av vanene vi har lagt til oss i pandemitiden vil følge oss også i etterkant. Det er ikke lenger noe behov for å fly et sted for å gjennomføre et møte, og om man føler seg litt syk så er det faktisk bedre å holde seg hjemme siden man nå enkelt kan kjøre hjemmekontor i stedet.

Positive sider ved endringene

Mange av disse endringene har flere positive sider ved seg, også på mange områder som ikke nødvendigvis har med smitte å gjøre. Vi så for eksempel at forurensingen gikk ned da folk sluttet å fly og holdt seg mer hjemme, vi så at mange på hjemmekontor følte seg mer effektive da de fikk sitte uforstyrret av kollegaer.

Noe som er spesielt oppløftene for oss nordmenn er at HPs undersøkelser viser at vi håndterer det å ha hjemmekontor godt. Faktisk mye bedre enn store deler av Europa. Noe av det mest positive vi fant ut i hjemmekontorundersøkelsen vår i høst var at nordmenn oppgir å stort sett ha tilgang på det utstyret de trenger på hjemmekontoret i hverdagen.

At så mange nå har flyttet arbeidsplassen sin hjem har derimot skapt mange nye utfordringer for arbeidsgivere. En av dem som det kanskje ikke skrives nok om, men som absolutt er enormt viktig, er sikkerheten på hjemmekontoret. Det går nesten ikke en dag uten at vi leser om datainnbrudd eller angrep av betydelig størrelse. For all den tid norske selskaper har brukt på å sørge for at jobbnettverkene ikke blir utsatt for ondsinnede angrep, er dette vesentlig vanskeligere å ivareta på alle de ulike hjemmekontorene. Mange bedriftsledere har nok en «det går sikkert bra-holdning» til utfordringen, men det kan i verste fall ende opp med å koste millioner av kroner i skader for selskapet.

Norske selskaper bør ta en skikkelig runde for å lage en strukturert plan for de ansattes hjemmekontor i tiden fremover – også etter pandemien. For PC-en er tilbake for fullt, og vil være essensiell i både jobb og hverdag, på «borte»- og hjemmekontor, i mange år fremover. Den har blitt vårt viktigste samhandlingsverktøy, i tillegg til en nødvendighet for å gjøre jobben. Som kjent er riktig verktøy ofte halve jobben og lite tyder på at PC-en blir mindre viktig i fremtiden.