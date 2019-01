PC-salget faller for syvende året på rad – og kineserne er nå størst på markedet

PC-salget har lenge befunnet seg i en nedadgående spiral. Markedet har den siste tiden vært på bedringens vei, men det går fremdeles såvisst nedover, skal vi tro en fersk markedsrapport fra analyseselskapet Gartner.

Ifølge selskapet ble det sendt ut 68,6 millioner PC-er til forhandlere i løpet av fjorårets siste kvartal, noe som representerer en nedgang på 4,3 prosent sammenlignet med samme kvartal året før.

Faller for syvende året på rad

Hele 2018 sett under ett opplevde også en nedgang i salget, dog kun på 1,3 prosent sammenlignet med 2017. Dette betyr at fjoråret var det syvende året på rad at PC-salget gikk ned, selv om nedgangen har flatet noe ut.

I 2018 ble det til sammen sendt ut 259 millioner PC-er til forhandlere på verdensbasis, mot 262 millioner i 2017.

Av andre opplysninger som Gartner rapporterer har de tre største PC-produsentene økt sin samlede markedsandel. I det fjerde kvartalet stod HP, Lenovo og Dell for 63 prosent av forsendelsene til forhandlere, og alle tre økte salget i 2018.

Lenovo har nå også dratt forbi HP takket være sterk vekst, og er dermed nå den største aktøren. Den kinesiske PC-produsenten hadde en markedsandel på 24,2 prosent i det fjerde kvartalet, mens HP og Dell lå på henholdsvis 22,4 og 15,9 prosent.

Tallene fra fjorårets siste kvartal. Foto: Gartner

Bedriftsmarkedet bremser nedgangen

Den fjerde største aktøren på PC-markedet, Apple, hadde en ganske markant tilbakegang i fjor. I 2018 opplevde selskapet samlet sett en nedgang på 5 prosent, fra litt under 19 millioner til 18 millioner enheter. Apples markedsandel ligger nå på cirka 7 prosent.

Ifølge Gartner kommer den fortsatte nedgangen i salget først og fremst av svak etterspørsel på forbrukermarkedet. Det forbrukerrettede salget utgjorde kun 40 prosent av det samlede PC-salget i 2018, mot 49 prosent i 2014.

Som digi.no har rapportert tidligere har den lavere etterspørselen sammenheng med økte priser, som som igjen har sammenheng med svakere tilbud av DRAM.

Bremsingen i nedgangen i fjor tilskrives økning i det bedriftsrettede salget. En mangel på prosessorer skal imidlertid ha påvirket PC-produsentenes evne til å møte etterspørselen på bedriftsmarkedet. Hvis tilgangen på prosessorer bedrer seg i år forventer Gartner at denne etterspørselen vil fortsette utover i 2019.

