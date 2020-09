Oftebro etterlyser mer åpenhet om det massive IT-angrepet Stortinget nylig ble utsatt for, og krever informasjon om hva slags data som er stjålet, hvilken metode som er anvendt og om det ble utnyttet én eller flere sårbarheter.

Vi vet ikke hvem som står bak dette massive angrepet. Hvordan de agerer i dette øyeblikk, er det vanskelig å si noe om.

Hovedoppgaven nå er å skaffe oss all den kunnskap vi kan om angrepet som ble rettet mot nasjonalforsamlingen, og få full oversikt over skadeomfanget. Dette arbeidet pågår for fullt.

Samtidig har Stortinget anmeldt saken, og det er PST som har etterforskningen. Saken handler om Stortingets sikkerhet.

I møte med spørsmål fra pressen er vi åpne så langt det lar seg gjøre. Men en rekke spørsmål i denne saken kan vi ikke gi utfyllende svar på. Årsaken er den pågående etterforskningen og analysearbeidet vi umiddelbart satte i gang. Her er det et dilemma mellom åpenhet og behovet for å skjerme informasjon for å utføre skadereduserende tiltak.

Vi er selvfølgelig opptatt av å lære av en slik hendelse, og vil på et senere tidspunkt dele det vi kan av erfaringer og læringspunkter med andre. Også med pressen.