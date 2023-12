Slutt å sende kvinner på likestillingsseminar!

Tiden hvor bare kvinnene i teknologibransjen deltar på likestillingsseminarer og frivillig bærer fakkelen for mangfold, er forbi. Det er på høy tid at hele industrien, uavhengig av kjønn, tar ansvar.

Ifølge ODA-Nettverks undersøkelse om kvinneandel i IKT-yrker har kvinneandelen nærmest stått stille på rundt 30 prosent de siste åtte årene. Fra å inspirere unge talenter i utdanningsinstitusjoner til å fremme en inkluderende kultur innad i bedriftene, må vi arbeide samlet for å lukke kjønnsgapet.

Det krever mer enn bare økonomisk støtte – det krever aktiv deltagelse og engasjement fra alle sider.

Alle har et ansvar

De siste årene har jeg vært aktiv i forskjellige organisasjoner og initiativer som jobber for mangfold i teknologibransjen, fra utdanning til næringsliv og opp til ledernivå. Organisasjonene drives som oftest av frivillige, hovedsakelig kvinner.

Næringslivet er ivrige i å støtte disse organisasjonene og hjelpe dem med arbeidet de gjør gjennom å arrangere seminarer og gi finansiell støtte.

Likevel viser de siste ukenes artikler i Digi at dette ikke er nok. Vi trenger begge kjønn på dekk.

I Norge er 85 prosent av lederne for IKT-enheter menn, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er disse som står i best posisjon til å endre mangfoldet i bransjen. Vi må slutte å sende kvinner på likestillingsseminar og begynne å sende menn.

Fem konkrete råd

Her er noen konkrete forslag til hva alle vi i bransjen kan bidra med for å øke

mangfoldet i teknologibransjen gjøre.

1. Erfaringsdeling med neste generasjons teknologer:

Besøk utdanningsinstitusjoner og vis frem mulighetene i å jobbe med teknologi.

Demonstrer hvordan man kan påvirke samfunnet positivt gjennom teknologi, som for eksempel innen helse, finans og andre typiske yrker kvinner velger i stedet for teknologi. Her har vi også en mulighet til å inspirere en ny generasjon av teknologer med kompetanse og erfaring om hvor viktig det er med brukersentrert utvikling og mangfoldighet i utviklerteam.

2. Fremme kvinners rolle i teknologi:

Kvinner i mannsdominerte bransjer kan føle seg ensomme på arbeidsplassen. Selskap bør aktivt arbeide for å skape en inkluderende arbeidskultur for kvinnelige utviklere. Her kan det være nyttig å fremme mentorprogram i eller utenom arbeidsplassen og ikke minst synliggjøre rollemodeller.

Støtt, synliggjør og senk terskelen for at kvinnelige kollegaer skal anse seg selv som rollemodeller. De trengs, og det er for få. Blant annet fordi mange opplever IT- ledergruppene som rene gutteklubber, ifølge undersøkelser.

3. Bredere perspektiv og økt kreativitet:

Hver tredje kvinne i tekniske roller opplever å være eneste kvinne i rommet på jobb. Vær bevisst på hvordan dere setter sammen teamene. Mangfoldige team bringer frem bredere perspektiv, kreativitet og positiv dynamikk. Her er det en vinn-vinn situasjon for bedriften og ansatte.

Det er viktig å jevnlig snakke med alle teammedlemmer for å sikre at minoriteter trives og at deres stemmer blir hørt og verdsatt.

4. Øke antall mannlige deltakere på likestillingsseminarer:

Hvert år blir det arrangert flere konferanser og foredrag med fokus på kjønnsgapet i mannsdominerte sektorer. En gjenganger er at majoriteten av deltakerne er kvinner som allerede er klar over problemstillingen.

Engasjer dine mannlige ansatte til å reise på konferanser og seminarer som diskuterer og deler erfaringer om tematikken. Det er en gyllen arena for å få et åpent og ærlig innblikk og ulike perspektiver på hvordan kvinner opplever å jobbe i en mannsdominert bransje.

5. Åpenhet og dialog på arbeidsplassen:

Gi rom for å diskutere tematikken på arbeidsplassen. Halvparten av alle kvinner i IT-tekniske jobber har opplevd trakassering. Det er et betydelig tall.

Se deg rundt, de sitter ved siden av deg. Det er ikke nok å delta på et årlig foredrag.

Virkelig progresjon krever kontinuerlig engasjement gjennom dialog og erfaringsdeling i mindre grupper. Det kan gi dypere refleksjon og større forståelse for temaene når man engasjerer medarbeidere på et mer personlig og engasjerende nivå.

Samtidig må du prøve å ikke lene deg helt og holdent på kvinnene i selskapene til å ta dette ansvaret.

Et lederansvar

Ikke alle kvinner ønsker eller orker å bære likestillingsfakkelen på jobb. De fleste ønsker faktisk bare å gå på jobb uten å trakasseres, overses eller være en gallionsfigur for kvinnekampen.

Hent inn eksterne og gjør det til et lederansvar.

Som en bransje i konstant endring må vi erkjenne vårt ansvar for å forme en fremtid hvor teknologi og tjenester er inkluderende og tilgjengelig for alle. Ved å ta aktive skritt mot å fremme mangfold og kvitte oss med stereotypier, sikrer vi at teknologibransjen ikke bare utvikler seg raskt, men også rettferdig og inkluderende.

Så tenk deg om før du sier den kommentaren, oppfordre kvinner rundt deg til å ta plass og kom deg på seminar!