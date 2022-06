Stormaskinens storhetstid er ikke forbi

Helt siden tidlig på 90-tallet har enkelte spådd at stormaskinen er en utdatert og utdøende plattform. Dette er langt fra tilfellet. Faktum er at mange store private og offentlige virksomheter bruker stormaskin som plattform for systemer og applikasjoner når det er særdeles viktig med sikker, stabil drift og datakryptering.

Spesielt innenfor bank, finans og forsikring er dette en unnværlig plattform for virksomhetenes kritiske systemer. De fleste innbyggere i Norge er faktisk daglige brukere av tjenester som leveres av en stormaskin.

Stormaskinen er en fremtidsrettet teknologi som bygger på seks tiår med kontinuerlig videreutvikling og innovasjon. Den er svært skalerbar og leverer svært høy tilgjengelighet for både maskiner og systemprogramvare.

Stormaskinen er også blant de få plattformer som er bakoverkompatibel, som betyr at man ikke trenger å gjøre applikasjonsendringer selv om man innfører en ny versjon av maskin- og systemprogramvaren. Dette er det ikke mange som er klar over. I praksis kan man hente frem et program fra 70-tallet og kjøre dette på dagens maskiner om nødvendig.

Dobler kapasiteten annethvert år

Stormaskiner har mer enn doblet kapasiteten og ytelsen hvert andre år. Dagens stormaskiner er 531 millioner prosent raskere enn den første 1964-modellen, og minnekapasiteten har økt med 63 milliarder prosent.

Hvordan forklarer man at stormaskiner prosesserer flere daglige transaksjoner enn antall Google-søk som foretas og 90 prosent av alle korttransaksjonene i verden hvis dette er en utdatert plattform? Stormaskiner er også kjerneplattformen for to av tre Fortune 100-virksomheter, 45 av 50 av de største bankene og fire av fem flyselskaper. For å ta noen eksempler.

Blant grunnene til dette er sikkerhets-, oppetids- og resilience-fordelene som kjennetegner stormaskinene. Og i motsetning til tidligere kan dagens stormaskiner integreres med ulike skymiljøer for å skape en helhetlig IT-infrastruktur. Om ønskelig kan man etablere containere på stormaskin, det være seg Kubernetes eller Docker. Dette for å flytte last fra andre plattformer for å oppnå skalerbar, sikker og stabil drift.

Flere bruksområder

Dette gir IT-ledere flere valg, og spørsmålet er hvordan stormaskiner kan utnyttes i dagens IT-landskap. De kan hoste en tradisjonell lokal installasjon, velge et datasenter med forbruksbasert betaling eller kjøre stormaskinoppgaver som en tjeneste i skyen. Eksisterende applikasjoner kan kjøres samtidig som nye utvikles, og man trenger ikke lenger å ha doktorgrad i Cobol for å utvikle nye systemer. Nye applikasjoner kan utvikles i andre språk og enten utnytte stormaskinfordelene eller overføres mellom plattformer uten at det medfører nedetid.

Stormaskiner er og blir en viktig plattform for kritisk infrastruktur. Men de har også en sentral rolle i en vellykket skytransformasjon. Kanskje er ikke spørsmålet om man skal forlate stormaskinen, men heller hvordan den kan bli en viktig del av en hybrid skystrategi.