Tek Norge snakker om omstilling, men hopper bukk over risikoen

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@digi.no.

Tek Norges leder mener at amerikansk teknologi ikke er en reell risiko for Norge, og at omstilling er viktigere enn avhengighet. Det ble formulert tydelig på Vestlandskonferansen.

Norge må omstilles. Vi må digitalisere raskere og bruke kunstig intelligens for å håndtere eldrebølgen, styrke produktiviteten og løse klimautfordringer. Teknologi er ikke valgfritt. Det er grunnleggende infrastruktur.

Forberedt på det verste

Men når vår digitale grunnmur i økende grad hviler på amerikanske skyløsninger, nettverkskomponenter, databaser og språkmodeller, handler det ikke bare om effektivitet. Det handler om kontroll, jurisdiksjon og handlefrihet. Det holder ikke å planlegge for det beste. Vi må også være forberedt på det verste.

Tek Norge viser til markedslogikk og investeringer i Europa som bevis på at leveransene vil fortsette. Det kan godt hende. Nasjonal sikkerhet kan likevel ikke vurderes etter hva som er mest sannsynlig, men etter konsekvensene dersom det usannsynlige inntreffer.

Vi har de siste årene sett handelskonflikter, eksportrestriksjoner på teknologi, politisk uro i USA og en tydelig fragmentering av internett. Nasjonal sikkerhetsmyndighet anbefaler allerede en plan B for datalagring og prosessering. Avhengighet av utenlandske leverandører er ikke lenger en teoretisk problemstilling.

Har amerikanske medlemmer

Tek Norge representerer det digitale næringslivet, blant annet selskaper som Amazon, Cisco, Google og Oracle. Dette er globale leverandører av skylagring, databaser og nettverksinfrastruktur for både offentlig og privat sektor. Det er en beskrivelse, ikke en anklage.

Når Tek Norge argumenterer for fortsatt omfattende bruk av amerikanske sky og infrastrukturtjenester, er det naturlig at medlemmenes interesser veier tungt. Politikernes ansvar er et annet. De må sikre langsiktig robusthet og reell kontroll over kritisk infrastruktur.

Norge blir aldri teknologisk selvforsynt. Det er heller ikke målet. Internasjonalt samarbeid er avgjørende for innovasjon og vekst. Likevel betyr graden av avhengighet noe.

Når helsevesen, energi, finans, forsvar og offentlig sektor baserer seg på infrastruktur utenfor norsk og europeisk jurisdiksjon, flyttes beslutningsmakt gradvis. Det handler ikke om daglig drift, men om hvem som i ytterste konsekvens kan påvirke tilgang, prioritering og rammevilkår.

USA-tek eller stagnasjon?

Europa diskuterer nå egen infrastruktur for kunstig intelligens, styrket datasuverenitet og mer kontroll over strategiske teknologier. Dette er ikke antiamerikanisme. Det er risikohåndtering i en mer uforutsigbar geopolitisk virkelighet.

Tek Norges argumentasjon skaper en motsetning mellom omstilling og suverenitet. Enten omstiller vi oss raskt ved å lene oss på amerikansk teknologi, eller så risikerer vi stagnasjon. Den motsetningen er kunstig.

Å styrke europeisk kapasitet innen skylagring, datasentre, nettverksinfrastruktur og kunstig intelligens kan være både sikkerhetspolitikk og næringspolitikk. Effektivitet alene er ikke et tilstrekkelig styringsmål for kritisk infrastruktur.

Makt, økonomi og geopolitikk i praksis

I fjor kritiserte jeg Tek Norge i debatten om aldersgrense i sosiale medier. Den gang handlet det om plattformmakt. Nå handler det om nasjonal handlefrihet. Digital infrastruktur er ikke bare teknologi. Det er makt og geopolitikk i praksis.

Å diskutere denne avhengigheten er ikke teknologisk skepsis. Det er et uttrykk for strategisk modenhet.